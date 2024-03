Tragedia sul lavoro: muore operaio travolto dal carico di una gru

Tragedia sul lavoro, muore un operaio travolto dal carico di una gru.

Tragedia sul lavoro a Orzivecchi

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato oggi (mercoledì 27 marzo 2024) poco prima delle 17.40 in codice rosso in via Giuseppe Pastori a Orzivecchi. Dalle prime ricostruzioni pare che ad essere travolto sia stato un operaio, Nazmi Morina, 52enne di origini kossovare e residente a Rudiano; l'uomo sarebbe rimasto schiacciato dal carico che si è staccato da una gru che poi lo ha investito.

Attivata la macchina dei soccorsi

Resta da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente mortale. Ad intervenire sul posto i carabinieri e i Vigili del Fuoco. A nulla sono valsi i soccorsi giunti tempestivamente sul posto.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Alle 17:45 tre Squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia sono intervenute sul luogo dell'incidente. In posto oltre alle squadre di primo soccorso è stata inviata la squadra USAR (URBAN SEARCH AND RESCUE) specializzata in soccorsi specifici sotto carichi e macerie e il supporto dell'autogrù con il Funzionario Provinciale.

Seguono aggiornamenti.