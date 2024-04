Non ce l'ha fatta il giovanissimo escursionista Niccolò Guarino

Non ce l’ha fatta Niccolò Guarino, il giovanissimo escursionista di Orzinuovi, precipitato all’imbocco della “Ferrata Crench”. L’incidente sulle montagne bresciane successo ieri pomeriggio, domenica 7 aprile 2024, ha purtroppo avuto un epilogo tragico. Il trentenne è improvvisamente caduto lungo una scarpata e le gravissime ferite, causate dalla caduta di decine di metri, non gli hanno lasciato scampo.

Non ce l'ha fatta, lo sport era la sua passione

Niccolò è sempre stato uno sportivo, anche a livello agonistico. Lo avevamo intervistato 5 anni fa con la sua testimonianza di viaggio: più di mille km in dieci giorni all’estero. Ma le due ruote non erano la sua unica passione, l’orceano è uno scalatore esperto, ecco perché purtroppo la causa della caduta è da imputare ad uno sfortunato incidente e non alla poca esperienza, o conoscenza della montagna, del ragazzo.

I fatti

Stava attraversando un passo all’altezza di 660 metri, ma qualcosa è andato storto e un pomeriggio all’aria aperta, come i tanti che aveva passato, si è trasformato in tragedia. Dopo essere precipitato il ragazzo ha colpito diverse rocce per decine di metri, rovinando poi a terra.

I soccorsi

Quando i soccorsi sono stati allertati la situazione era parsa fin da subito molto grave. Sul posto sono arrivati il Soccorso Alpino della Valsabbia, nove tecnici del Cnsas, i medici che sono stati calati con le funi e infine l’elisoccorso che lo ha trasportato alla Poliambulanza di Brescia. Ricoverato in terapia intensiva ha lottato tra la vita e la morte, fino ad oggi pomeriggio, quando è spirato.

Sono stati in molti ad essere in apprensione per Niccolò Guarino nelle ore seguite all’incidente. Il trentenne è figlio del comandante dei militari di Soresina, Andrea Guarino che aveva ricoperto lo stesso ruolo in passato a Dello, una famiglia quindi molto conosciuta e rispettata. In tanti, saputa la notizia, si sono stretti nel dolore dei famigliari.

A ricostruire la dinamica dell’accaduto saranno i carabinieri di Salò, sul posto immediatamente poco dopo l’incidente.