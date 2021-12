Musica e premi per festeggiare il Natale

Seniga

I tre cori del paese, la consegna delle borse di studio e il riconoscimento ai Volontari del verde hanno reso il Natale un momento di gioia e condivisione

Una serata "familiare" dove, dopo due anni, l'intera comunità si è ritrovata per festeggiare assieme il Natale in un modo semplice e profondo.

Concerto di Natale

Tre concerti in uno. Sabato sera nella parrocchiale del paese sull'altare si sono alternate le tre realtà musicali del paese: il piccolo coro dei bambini della scuola primaria, creato grazie al progetto con il Corpo bandistico Alessandro Vatrini di Pontevico, il coro della parrocchia San Vitale ed il neonato coro Stella Coeli della parrocchia di Comella. La musica è stato il filo conduttore della serata: si sono alternate voci esperte e voci all'inizio della loro carriera musicale, brani sacri e brani di altra ispirazione, il collante è stato il desiderio di ritrovarsi ed essere protagonisti in una serata voluta per la comunità, per festeggiare insieme una delle feste più sentite dell'anno. "Finalmente possiamo ritrovarci dopo due anni - ha esordito il sindaco Elena Ferrari - Volevamo che questa fosse una serata familiare, dedicata a tutta la comunità".

Borse di studio e riconoscimento ai volontari del verde

Non solo musica, ma anche preziosi riconoscimenti per chi durante l'anno ha fatto dell'impegno la propria vocazione. Così è stato per gli studenti delle primarie e per i licenziati da secondarie e istituti superiori che hanno ricevuto il premio di studio per il lavoro svolto e l'impegno profuso, soprattutto in questo periodo che la pandemia non ha reso facile per i giovani allievi. Cita il libro Cuore di Edmondo De Amicis il vicesindaco Letizia Papa per esortare i ragazzi ad avere coraggio, a dedicarsi con passione allo studio perché sarà lo studio che permetterà loro di raggiungere obiettivi e sviluppare passioni. "L'Amministrazione comunale da sempre pone al centro l'azione educativa e pedagogica alunni e famiglie per accompagnarli nel loro percorso di crescita", ha sottolineato Papa. Marino Talenti, assessore al Verde, a nome di tutta l'Amministrazione, e della comunità, ha voluto ringraziare e consegnare un riconoscimento ai Volontari del verde che con passione si dedicano a conservare e valorizzare le aree verdi di Seniga e Regona con assoluta passione, impegno e tanta competenza.