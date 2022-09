Provezze non dimentica Annibale Franchini, giovane promessa del ciclismo provagliese scomparso nel 1989 a soli 31 anni. Il 31esimo memorial in onore dell'atleta di casa a Provezze è in programma per domenica e il cronometro scatterà alle 14.

Provezze e il ciclismo non dimenticano Annibale Franchini

Franchini era un grande appassionato di ciclismo. Lo aveva praticato a livello agonistico dal 1973al 1979 nella Passiranese, nello Sporting club di Brescia e nella Gottinghen. Nonostante la sua carriera fosse stata breve, aveva ottenuto nove vittorie e molti importanti piazzamenti.

La corsa è stata organizzata dal gruppo Amici del ciclismo Provezze con il patrocinio dell'assessorato allo Sport del Comune, che ricordano Franchini per la sua simpatia, la semplicità e per la sua grande passione per le due ruote. La prova, riservata alla categoria Juniores, partirà da via San Filastro e si svolgerà sul classico circuito franciacortino che prevede strappi sia a Fantecolo che a Provaglio. L'arrivo è previsto per le 17 e a seguire ci saranno le premiazioni.