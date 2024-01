Uno "sportello amianto" dedicato ai cittadini, che possono informarsi sui rischi, sulle procedure per il corretto smaltimento e sulla mappatura dell’amianto presente a Provaglio.

Lo "sportello amianto" informa sulle procedure di smaltimento

A spiegare l'idea, il sindaco Vincenzo Simonini:

Una delle principali azioni che l’Amministrazione comunale ha avviato fin dall’inizio del proprio mandato riguarda la salvaguardia dell’ambiente intesa non solo come tutela del territorio ma soprattutto come miglioramento della qualità della vita e della salute dei cittadini, con l’obiettivo di avere chiara e piena conoscenza della presenza di amianto sul territorio e gestire, ove necessario, le situazioni più critiche senza creare inutili allarmismi. L’amianto rappresenta infatti un rischio per la salute per le fibre aero-disperse nell’aria che respiriamo, tuttavia se gestito correttamente, non reca danni all’ambiente e alle persone.

Per questo, da marzo 2021 è iniziata la mappatura delle attività produttive provagliesi. Ma per fornire una corretta e più completa informazione ai cittadini, l’Amministrazione ha programmato in via sperimentale due giornate di apertura di uno sportello dedicato a Palazzo Francesconi. Martedì 23 gennaio e martedì 20 febbraio dalle 9 alle 12 in sala Giunta verrà attivato un servizio di assistenza gratuita aperto a tutti.

La risposta delle aziende coinvolte nella verifica è stata positiva e molte hanno prontamente adeguato i propri immobili a quanto prevede la normativa vigente. Sono certo che a breve tutte le attività produttive monitorate provvederanno a mettersi in regola e ringrazio fin da ora per l’attenzione alla salute pubblica dimostrata da tutti.

Per dare completa attuazione, tenere monitorata la situazione e completare il lavoro avviato l’Amministrazione ha deciso di estendere la mappatura e il censimento dei manufatti con presenza di amianto anche a tutti gli altri immobili (case private, palazzine, box, tettoie, eccetera), e nel contempo verificare l’adeguamento periodico alla determinazione dell’Indice di Degrado e della valutazione del rischio, previsto dalla normativa vigente, per gli immobili delle attività produttive.

L’obiettivo del Comune non è sanzionare chi non interverrà con la predisposizione della documentazione obbligatoria prevista dalla normativa. Ma sensibilizzare i cittadini sul tema affinché possano procedere con la valutazione dello stato di conservazione delle coperture, effettuata da personale specializzato.

Informazioni più complete su procedure, adempimenti e consigli per la risoluzione di qualsiasi problema legato, a vario titolo, alla presenza di amianto sono disponibili all’indirizzo www.sportelloamiantocomunale.it, raggiungibile anche dal sito del Comune o chiamando il numero 335.7221023.