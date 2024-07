Il Grande in Provincia a Provaglio d'Iseo

Prosegue il tour de Il Grande in Provincia che stasera arriva nella Chiesa del Monastero di San Pietro in Lamosa a Provaglio d'Iseo.

Il Trio Hegel a Provaglio d'Iseo

Questa sera (mercoledì 17 luglio 2024) la rassegna Il Grande in Provincia toccherà alle 21.00 il Comune di Provaglio d'Iseo portando la grande musica nella meravigliosa Chiesa del Monastero di San Pietro in Lamosa. Fondato sul promontorio che domina le Torbiere e legato anche nel nome (Lamosa) alla natura paludosa dei luoghi circostanti, il complesso del Monastero è la più antica delle fondazioni cluniacensi del Sebino. La serata di spettacolo vedrà impegnato il Trio Hegel, giovane gruppo cameristico che ha ottenuto in breve tempo importanti riconoscimenti in numerosi concorsi nazionali.

Il Trio Hegel conta già importanti collaborazioni con affermati musicisti e compositori, tra cui quella con il compositore di origini bresciane Mauro Montalbetti. I musicisti che compongono il Trio Hegel – David Scaroni (violino), Davide Bravo (viola) e Andrea Marcolini (violoncello) – presenteranno un interessante e suggestivo programma dal titolo Paesaggi musicali italiani in Trio. Uno sguardo panoramico dal '700 ad oggi: durante la serata verranno eseguiti brani di Luciano Berio, Luigi Boccherini e Gaetano Brunetti. La rassegna Il Grande in Provincia è realizzata da Fondazione del Teatro Grande e Provincia di Brescia, con la collaborazione della Fondazione Provincia di Brescia Eventi e il sostegno nel 2024 della Fondazione ASM. Si ringraziano per l’appuntamento del 17 luglio il Comune di Provaglio d’Iseo, BCC Basso Sebino e la Riserva Naturale delle Torbiere d’Iseo. Il concerto è a partecipazione gratuita con ingresso libero fino a esaurimento posti. L’ingresso alla Chiesa si effettua da Via Via Monastero, 5.