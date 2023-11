Karate: Gabriele Pezzotti conquista il titolo di Campione d'Italia nella Juniores Maschile.

Gabriele Pezzotti campione di karate

A sole tre settimane dalla conquista del titolo Italiano U21, Gabriele Pezzotti conquista il titolo di Campione d’Italia nella sua classe d’età la -86 Kg. Juniores maschile.

"Impensabile poter ottenere questi risultati ormai da cinque gare consecutive, dove oltre ai due titoli italiani ha ottenuto altri due ori (Turin Cup 2023 e Croatian Open 2023) un argento (Memorial Nekoofar) e un bronzo (Open Monferrato) - hanno fatto sapere dallo staff - Anche in questa importante kermesse di Campioni, Gabriele ha dimostrato la sua tenacia e concentrazione per ottenere il massimo risultato e così è stato, coronando il sogno di poter essere il leader indiscusso della -86 Kg. maschili".

Una gara con tecniche spettacolari

Gara condotta sin dalle fasi eliminatorie con autorevolezza concedendo al pubblico del Palapellicone di Ostia, tecniche spettacolari sia di braccia che di gambe, una gioia per i più esigenti che hanno visto in Gabriele cosa si può fare con un karate completo, dove l’avversario si sente condizionato dalla presenza sul tatami di un Atleta che oltre alla velocità esprime forza, esplosività fuori dalla norma ed estrema precisione sia nelle fasi di attacco che di difesa. Difficile per gli avversari partire senza essere anticipati e difficile arrivare a punto senza subire contrattacchi di braccia o gambe. Lo dimostrano anche i punti subiti in tutta la gara, solo due contro 21 punti fatti.

Prossimi appuntamenti

Nel fine settimana ci sarà l’Open di Campania, prima di arrivare all’evento mondiale più atteso dell’anno, la Karate 1 Youth league Venice 2023 che si terrà dal 7 al 10 dicembre a Jesolo e dove Gabriele sarà uno dei protagonisti che rappresenteranno l’Italia.

Le immagini