Karate Juniores: Giada Cornolò è campionessa italiana per il secondo anno consecutivo.

Una grande, grandissima soddisfazione per Giada Cornolò che conquista il titolo di campionessa italiana di karate juniores per il secondo anno consecutivo, ambassador della Lisporteam360 e portacolori della Karate Nakayama di Rezzato.

Lo scorso anno al Palapellicone di Ostia Lido si era presentata nella categoria juniores- 74 kg. ed aveva superato tutte le coetanee e quest’anno , nella sua reale categoria, la Juniores nei 66 kg. L'impresa sportiva si è ripetuta quest'anno. Nuovamente al Palapellicone di Ostia è stata una giornata che ha visto la portacolori della Karate Nakayama, seguita a bordo tatami dal padre allenatore Michele, combattere con sicurezza lasciando poco spazio ai tentativi delle avversarie.

Le sfidanti

Nel primo incontro ha superato Iris Bernacchi dell’Academia Casentino di Arezzo per 4 a 0, poi ha vinto per 8 a 1 su Valeria Calella della Teodoro Monteparano di Taranto, e per vincere la pool ha sconfitto Aurora Galletti del Cus Perugia per 4 a 3. In semifinale non c’è stata storia vincendo per 7 a 0 su Aurora Fanelli dello Skorpion Karate di Varese mentre il capolavoro lo ha fatto in finale superando per 9 a 2 Elisa Cattaneo della società Arti Orientali di Cantù salendo così sul gradino più alto del podio.