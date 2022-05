Lorenzo Ferrari sul podio dei Mondiali di tiro al piattello

Il giovane Lorenzo Ferrari ha conquistato la medaglia di bronzo alla Coppa del mondo di Fossa Olimpica e Skeet in corso fino al 29 aprile a Lonato. Durante il team event del Trap ha vinto la medaglia di bronzo con la squadra azzurra, risultando decisivo in finale centrando il piattello della vittoria.

Il 22enne di Provaglio è stato l’unico bresciano a prendere parte al mondiale di tiro al piattello insieme alla squadra nazionale. Il giovane ha sfiorato la finale individuale per poi conquistare il bronzo in team.

"Ci sono stati degli errori nella fase iniziale, poi mi sono ripreso e non ho mollato fino all’ultimo - ha dichiarato - Ho messo la testa in basso, come si suol dire: ero concentrato e pensavo solo a rompere i piattelli. E’ un bronzo lottato fino all’ultimo piattello. Io ho avuto l’onore di tirare quello decisivo, che ci ha permesso di vincere con i cechi".