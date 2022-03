grand prix croatia 2022

Un argento e due bronzi al Grand Prix Croatia 2022 per la Forza e Costanza Karate.

Millequattrocento atleti e atlete da tutta Europa hanno dato vita a una tre giorni di Karate ad alto livello al Palazzetto dello sport di Samobor, a Zagabria, per l’edizione 2022 del Grand Prix Coatia. Non poteva mancare una squadra della Forza e Costanza all’appuntamento che ogni anno raduna i migliori agonisti di Kumite e Kata (classi cadetti, Junior, U21 e Seniores). Gli atleti bresciani hanno regalato tre podi sudati ma meritatissimi.

Karate: due bronzi e un argento per la Forza e Costanza

"Abbiamo ottenuto medaglia nella categoria U21 -50 chili femminili, con due atlete di spicco quali Veronica Vitali e Anna Guerini rispettivamente argento e bronzo - ha spiegato il maestro Filippo La Noce - Nonostante la loro giovane età (17 e 18 anni) hanno ottenuto un magnifico risultato contro atlete di 2/3 anni di differenza e quindi con più esperienza in questo tipo di gara. Bravissime le nostre campionesse sempre in prima linea".

Nella categoria -76 chili Juniores ha emozionato la gara condotta da Gabriele Pezzotti, non ancora 17enne, che al suo primo anno nella Juniores e dopo il passaggio dalla -70 Cadetti alla -76 Juniores si è trovato davanti al primo turno avversari di esperienza come il nazionale plurimedagliato olandese Van Sebastian Teefeelen, che con fatica ha battuto Gabriele 3 a 1.

"Una categoria con 56 atleti che l’olandese ha portato a termine vincendo l’oro e consentendo al nostro atleta il ripescaggio - ha evidenziato La Noce - In pratica è iniziata un’altra gara per Gabriele, che in una sequenza impressionante di quattro vittorie una dietro l’altra ha conquistato il sospirato bronzo, a conferma che anche in questa categoria con il nostro giovane campione ne vedremo delle belle".

Buona prova, infine, per gli altri componenti della squadra della Forza e Costanza Karate: Annabruna Bontempi, Giacomo Bontempi, Mirco Giuliani, Valentina Simonini, Federica Loda e Cristian Zippoli.