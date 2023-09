Una commedia per aiutare la scuola danneggiata dal maltempo

Una commedia per aiutare la scuola di Corticelle danneggiata dal maltempo.

Un aiuto per la scuola di Corticelle

Al centro culturale S. Giorgio di Dello sta per arrivare una commedia dialettale che avrà un duplice obiettivo: quello, quasi scontato, di divertire e appassionare il pubblico ma anche e soprattutto quello di aiutare la Casa dei Bambini “Sacra Famiglia” di Corticelle Pieve, una scuola dell'infanzia a metodo Montessori che accoglie i bambini dai 3 a 6 anni. La scuola della frazione infatti ha subito parecchi danni durante i temporali estivi, soprattutto all'esterno (danni non pagabili da assicurazione in quanto sono arredi esterni). E dunque l'intero incasso sarà devoluto alla scuola.

Tornando alla serata, patrocinata dal Comune di Dello, la commedia dialettale in 2 atti “En po' de tòt” sarà portata in scena dalla compagnia teatrale “El Paes” di Muscoline. L'appuntamento è per sabato 30 settembre alle 20.45 al centro culturale di Dello. L'ingresso è di 10 euro e i biglietti sono acquistabili presso: la Casa dei Bambini Sacra Famiglia (via Piave, 11, Corticelle); il bar Colombera (via Manzoni 3/5, Corticelle); la tabaccheria Maffoni (via Roma, 50, Dello). I biglietti saranno comunque acquistabili anche la sera dello spettacolo.