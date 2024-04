Alessandro più forte della disabilità: convocato in Nazionale per gli europei paralimpici di nuoto

Alessandro Conti più forte della disabilità: convocato in Nazionale per gli europei paralimpici di nuoto.

La grande forza di Ale, convocato in Nazionale

«Se è un sogno, non svegliatemi!».

E’ cominciata con questa frase la giornata di Alessandro Conti, pochi giorni dopo il rientro dai Citi Para Swimming Word Series a Lignano Sabbiadoro.

Sì perché il messaggio che ha appena ricevuto parla di un sogno che si sta realizzando: la convocazione tra i 32 atleti che rappresenteranno l’Italia ai Campionati Europei di Nuoto Paralimpico di Madeira 2024 (21-27 aprile 2024).

«Siamo felicissimi e pieni di entusiasmo – racconta mamma Caterina – Era un sogno per lui e per noi che ora si realizza. Il nuovo è la sua vita».

Una storia incredibile

La storia di Alessandro, che vive a Dello con mamma Caty e papà Roberto, comincia 21 anni fa,

ma è subito in salita, per lui e la sua famiglia.

A soli 6 mesi, a causa di una meningite e di una setticemia, ha subito l’amputazione di mani e gambe; la sua vita però è andata avanti guidata dal coraggio e dalla determinazione.

Alessandro si è avvicinato all’acqua all’età di otto anni su consiglio della fisiatra.

E ben presto, il bambino che all’inizio se ne stava impaurito attaccato al bordo, ha incontrato sulla sua strada l’associazione Polisportiva Bresciana No Frontiere, protagonista da anni del nuoto paralimpico italiano, ed ha trasformato quella che doveva essere una terapia in uno sport a livello agonistico.

Tesserato nella stagione 2012/2013, Alessandro ha intensificato sempre più negli anni il numero di allenamenti passando progressivamente dai due ai sei allenamenti settimanali.

La prima gara a Bergamo nel marzo 2013, i primi Campionati Italiani Giovanili nell’aprile dello stesso anno, i primi Campionati Italiani Assoluti a Napoli nel febbraio 2015: da lì in poi è stato un susseguirsi di gare e di record.

In vasca da 25, 4 record italiani categoria esordienti, 3 categoria ragazzi, 4 categoria juniores; in vasca da 50, 6 record italiani categoria esordienti, 4 categoria ragazzi e 4 categoria juniores.

Fino alla partecipazione alle Citi Para Swimming Word Series (Coppa del Mondo) dal 2018 al 2024 e ai due record italiani assoluti nei 150 misti nel 2023 e nel 2024.

Gli ingredienti di questo incredibile percorso? Impegno e perseveranza per prima cosa; i compagni di squadra, con cui Alessandro ha condiviso fatiche e successi, e che sono diventati negli anni amici sinceri anche al di fuori della piscina.

E fondamentale è stato e continua ad essere il gruppo di allenatori della Polisportiva, Chiara, Paolo, Christian con il direttore tecnico Davide Antuofermo, sempre attenti a valorizzare le capacità dei singoli atleti.

Perché dentro l’acqua le barriere scompaiono, i limiti possono diventare un punto di forza, e le conquiste che si fanno sono uno stimolo per affrontare con maggiore sicurezza la vita di tutti i giorni.

Ora, Alessandro, il tuo sogno lo puoi vivere ad occhi aperti: la realtà è un biglietto che hai già in tasca, direzione Madeira!