A Dello sarà una sfida a tinte rosa e tra avvocatesse per le elezioni comunali. Primi movimenti in vista delle elezioni di giugno a Dello, con una doppia candidatura al femminile: arà una sfida a tinte rosa, ma anche tra avvocatesse tra Lina Malafico Gorlani che sarà alla guida di una lista civica e Carolina Tinti, scelta come guida per il Centrodestra. Le due sono uscite allo scoperto in questi giorni e ora la campagna elettorale può entrare nel vivo.

Lina Malafico Gorlani

Era già stata candidata nel 2004 e ora si rimette in gioco, Lina Malafico Gorlani. "La mia discesa in campo è dettata dalle sollecitazioni dei cittadini dellesi e dall’amore per il mio Paese, Dello, per il quale mi auguro che ogni cittadino ritrovi la sua identità e il senso di appartenenza – ha spiegato - Dello in questo ultimo decennio ha avuto un costante declino della qualità della vita e della cura e valorizzazione del territorio. Serve urgentemente ripartire per un Paese più vivo e laborioso, attento al fabbisogno della famiglia e dei singoli cittadini, al tessuto sociale, agricolo e commerciale, pensando, contemporaneamente, a fare sistema con i Comuni limitrofi".

Carolina Tinti

Carolina Tinti, già vicesindaco durante l'Amministrazione Monaco, adesso è candidato sindaco. "Innanzitutto devo ringraziare l'intero centrodestra territoriale e le segreterie provinciali per aver riposto la propria fiducia sulla mia persona. Siamo un gruppo di dellesi volenterosi, alcuni dei quali, compresa la sottoscritta, con esperienza decennale nell'Amministrazione del territorio, che ha ben presente quali sono le necessità della nostra comunità - le parole di Tinti - Lo spirito del gruppo è quello di aprire a tutte le istanze della cittadinanza e "fare squadra" perché solo unendo le singole esperienze e conoscenze è possibile lavorare in sinergia prestando la giusta attenzione a tutti gli ambiti sociali, economici, di tutela e sicurezza del nostro territorio con una particolare attenzione alle famiglie e alla terza età. I progetti che stiamo condividendo sono molto ambiziosi, ma siamo determinati e il nostro vissuto lo testimonia".

Dietro l'angolo, la terza lista ?

La sfida è lanciata, ma in realtà manca ancora un tassello per completare il puzzle: adesso si attende la mossa dell’attuale Amministrazione comunale che, salvo clamorosi colpi di scena, sarà al voto. Sicuramente a Dello si è passati da un silenzio assordante a tanta carne al fuoco nel giro di pochi giorni, con due liste pronte a mettersi in gioco e guidate da due donne.

Ora all’appello, come detto, manca l’Amministrazione comunale, che a giorni dovrebbe uscire allo scoperto: salvo clamorosi colpi di scena ci sarà un segno di continuità e dunque una terza lista. E chi sarà il candidato? Il sindaco Riccardo Canini o il vice Rossella Cavalli per una sfida tutta tra donne ? Oppure un nome a sorpresa? Ancora pochi giorni d’attesa e il quadro dovrebbe essere chiaro.