Oggi l'ultimo saluto a Mattia Mauro, morto sul lavoro

Oggi, sabato 17 febbraio, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Dello si terrà il funerale di Mattia Mauro, il 38enne vittima di un incidente sul lavoro.

Ultimo saluto

Nel pomeriggio, nella chiesa parrocchiale di Dello, sarà celebrato il funerale di Mattia Mauro, il 38enne morto giovedì sera a causa di un grave infortunio sul lavoro nella ditta Scotuzzi Agriservizi di Longhena. Il funerale sarà accompagnato dalla banda di Dello di cui Mauro era uno dei componenti. Alla funzione parteciperanno anche diversi volontari della Bassa Bresciana Soccorso con i quali il 38enne aveva seguito il corso per diventare soccorritore.

Tragedia sul lavoro

Dalle prime ricostruzioni pare che giovedì sera il 38enne sia stato investito da un mezzo all'interno dell'azienda nella quale lavorava da anni. Ad intervenire prontamente sul posto l'automedica e l'ambulanza, i Carabinieri della Compagnia di Verolanuova e i colleghi della stazione di Dello. Presente anche il personale di Ats. I soccorritori hanno provato a lungo a rianimare il 38enne ma per lui non c'è stato nulla da fare. Non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.