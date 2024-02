Longhena, infortunio sul lavoro: nulla da fare per un 38enne.

Ennesima tragedia sul luogo di lavoro, si tratta della terza morte sul lavoro nel Bresciano dall'inizio dell'anno (e siamo solo a febbraio), Brescia (e provincia) è stata purtroppo maglia nera per morti sul lavoro anche nel 2023. Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso poco dopo le 18.30 in via Bargnano 5 a Longhena.

Attivata la macchina dei soccorsi

La vittima è Mattia Mauro 38 anni. Dalle prime ricostruzioni pare che sia stato investito da un mezzo all'interno dell'azienda nella quale lavorava da anni. Ad intervenire prontamente sul posto l'automedica e l'ambulanza, i Carabinieri della Compagnia di Verolanuova e i colleghi della stazione di Dello. Presente anche il personale di Ats. I soccorritori hanno provato a lungo a rianimare il 38enne ma per lui non c'è stato nulla da fare. Non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il mezzo con il quale è stato investito il 38enne è stato sequestrato e la salma è stata restituita ai familiari. Le indagini serviranno a fare luce sulle eventuali responsabilità.

