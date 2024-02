Questa mattina, sabato 3 febbraio, è stata inaugurata la sede del candidato sindaco Marco Salogni, a Chiari.

Inaugurata la sede del candidato Marco Salogni

Vive ancora il centro storico che, in occasione delle prossime elezioni vede fiorire le sedi dei candidati e dei gruppi in corsa. Dopo l'apertura dello spazio di Chiari Virtuosa, nei pressi di piazza delle Erbe ("casa" del candidato Domenico Codoni, assessore uscente al quale l'ex sindaco Massimo Vizzardi ha passato il testimone), e di quella della Lega, in via Zeveto (della quale ancora ufficialmente non si conosce il nome della "guida" in quanto sono ancora in corso le trattative nel Centrodestra), vicino alla chiesa di Santa Maria trova spazio un nuovo gruppo politico.

Il "taglio del nastro"

Un punto di ascolto, confronto e proposta per i prossimi mesi in vista delle elezioni amministrative 2024. E' stata inaugurata questa mattina, in via De Gasperi, 23, la sede del candidato Marco Salogni. Ad aprire le danze degli interventi il vicepresidente del Comitato Marco Salogni Sindaco, Matteo Ghidinelli, seguito dal presidente Giacomo Loschi Della Torre. La parola è poi passata all'aspirante primo cittadino che ha ribadito la necessità di porsi al servizio della comunità partendo dall'ascolto e favorendo la partecipazione.

"Desideriamo che tale spazio sia un luogo da cui partire per costruire una città più inclusiva ed attenta ai bisogni delle persone".

Nelle prossime settimane, e fino alle elezioni, la sede resterà aperta per permettere un incontro tra Salogni, il suo gruppo e la cittadinanza.