Marco Salogni ha detto "sì". Il Comitato lo ha convinto. E’ lui il primo a ufficializzare la sua candidatura a sindaco di Chiari in vista delle elezioni amministrative del 2024.

Marco Salogni dice "sì": annunciato il primo aspirante sindaco

Dopo qualche settimana di profonda riflessione, rispondendo alla richiesta civica che mi è stata posta il 30 agosto, accetto di pormi al servizio della città di Chiari candidandomi a sindaco - ha ribadito Salogni - Desidero ringraziare il gruppo civico che in queste settimane mi ha sollecitato, le numerose persone espressione di mondi e sensibilità diverse al servizio della città ed i tanti giovani che hanno espresso la volontà di impegnarsi per il futuro della comunità. Desidero sin da subito pormi in ascolto delle tante realtà presenti sul nostro territorio: enti, associazioni, realtà produttive, educative, politiche, cittadini e cittadine per contribuire alla costruzione di un progetto che possa vedere la realizzazione di una città più inclusiva ed attenta ai bisogni delle persone.

Poi il primo invito, la presentazione «ufficiale» e in presenza davanti a tutti.

Per iniziare questo cammino di ascolto e condivisione invito la cittadinanza a partecipare alla prima iniziativa pubblica che si terrà sabato 11 novembre, alle 15, nella Sala Riva della Fondazione Morcelli Repossi (in via Varisco, 7).

E, infine, una prima "dichiarazione di intenti":

Sono convinto che la nostra città abbia vissuto nell’ultimo decennio un importante percorso di trasformazione, ma sono altresì convinto che sia necessario ripartire dall’ascolto e dalle numerose voci che compongono la nostra comunità per costruire un percorso inclusivo e solidale che possa dare una risposta ai bisogni nuovi e meno nuovi delle persone.

Classe 1989, sposato con Rupy Mavi, di professione ingegnere civile libero professionista, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Brescia, in passato è già stato presidente e amministratore delegato della municipalizzata Chiari Servizi Srl. Della stessa, inoltre, è stato presidente dall'ottobre del 2014 sino al giugno 2022 e nel suo mandato sono avvenuti importanti cambiamenti quali l’introduzione della raccolta differenziata e la fusione con la Comezzano Cizzago Servizi. Diversi sono i ruoli di Salogni in qualità di manager e tecnico specializzato, così come le collaborazioni con aziende, enti e associazioni.

L’intervento

Soddisfazione è stata espressa dal Comitato che lo ha proposto e in particolare dal primo firmatario Mino Facchetti, ex primo cittadino e primo firmatario dell'appello:

Ho accolto con autentico piacere la notizia che Marco Salogni ha deciso di candidarsi a sindaco della città di Chiari alle elezioni amministrative della primavera 2024, in risposta al nostro civico appello. La sua decisione ad accogliere il nostro invito e, soprattutto, quello di molti cittadini clarensi (le centinaia di firme che abbiamo raccolto e continuiamo a raccogliere ne sono oggettiva testimonianza) certifica il suo profondo e collaudato senso civico, la sua visione della politica come servizio alla persona e alla comunità. Invitiamo tutti clarensi che davvero vogliono costruire una città bella e dinamica, attrattiva ed accogliente, orgogliosa della propria storia e coraggiosa nel progettare e costruire il proprio futuro, ad accompagnare Marco Salogni in questo progetto, in questo percorso. Noi lo faremo con creatività e concretezza, con entusiasmo e rispetto, con generosità e spirito di servizio, come si addice ad una vera formazione civica.

Il Comitato

L’appello era stato lanciato "Per una città più inclusiva e attenta ai bisogni delle persone". Volta "all'ascolto" e alla condivisione. E’ così che alla fine di agosto il Comitato pro Marco Salogni si era fatto avanti. A farsi portavoce di un pensiero condiviso con molti erano stati l’ex sindaco Mino Facchetti, Ferdinando Setti, Silvia Fogliata, Giacomo Loschi Della Torre e Chiara Marchetti, ma nelle settimane seguenti i firmatari che hanno avallato la richiesta all’ingegnere clarense sono aumentati esponenzialmente.

Nei prossimi anni vorremmo costruire una città che sappia ascoltare le persone, tutte le persone, che le sappia rendere concretamente protagoniste del presente e del futuro della nostra città. Siamo certi che Chiari abbia ancora molti talenti da valorizzare, risorse da utilizzare, passione civile da mettere a frutto. Talenti, risorse e passione civile che erano e sono già presenti nella nostra comunità e che potranno esprimersi al meglio delle possibilità in una nuova stagione politico-amministrativa. Siamo convinti che il governo della nostra città deve essere una paziente opera di ascolto e di confronto, unitamente all’ingegno e alla laboriosità delle sue persone nonché al dinamismo delle sue imprese.

Poi si era parlato di "un nuovo progetto di solidarietà e di sviluppo debba esserci un giovane ricco di sapere e di passione civile, paziente nell’ascolto e coraggioso nelle scelte, abile nel tessere relazioni nel rispetto delle diverse sensibilità ed esperienze politiche e amministrative", hanno proseguito.

In Salogni, infatti, hanno sempre creduto: