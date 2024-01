Il Centrodestra correrà compatto alle prossime elezioni in calendario per giugno. Questa è la certezza nel panorama politico di Chiari.

Il Centrodestra corre compatto alle elezioni

Non c’è ancora un nome (anche se ne girano tanti e ogni giorno ne saltano fuori di nuovi), il tavolo di confronto è ancora aperto e insieme si sta decidendo come procedere, ma subito dopo le feste è arrivata la prima conferma ufficiale che, seppur racchiusa in un comunicato stringato (firmato dai partiti e dalle civiche) dice già molto di più di quanto sembra.

Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega Salvini e le civiche collegate al Centrodestra, nell’incontro del 20 dicembre 2023 hanno concordato di presentarsi alle elezioni amministrative comunali del 9 giugno 2024 con un unico candidato sindaco. Abbiamo tracciato un percorso che sarà proposto alla città nelle prossime settimane.

Le firme sotto riportate sono quelle del coordinatore di Forza Italia, Luca Seneci, del presidente del Circolo Fratelli d’Italia, Claudio Prandelli, del segretario della Lega, Mattia Lorenzi, del referente per la Civica per Chiari, Pierluigi Massetti e di quello della Civica Progetto Chiari, Roberto Goffi.

E proprio qui emergono le prime novità: Goffi (conosciuto soprattutto per il suo ruolo all’interno del Coni e come speaker cittadino) è alla guida di una realtà nuova e pronta a scendere in campo proprio in vista delle Amministrative di giugno e che prende il nome di «Progetto Chiari». Al suo interno ci saranno volti nuovi alla politica, ma attivi nella vita sociale e che si sono fatti avanti proprio con l’intenzione di portare nuove idee per migliorare la città che abitano.

All’appello non manca nemmeno Forza Italia anche se non si esclude che le due liste possano confluire in una sola. Lega e Fratelli d’Italia, invece, presenteranno la loro lista e lo stesso vale per la Civica di Chiari (che nel 2019 era diventata la Civica per Cugini e nella quale si erano aggiunti gli esponenti di FdI) attualmente rappresentata in Consiglio comunale da Gabriele Zotti (da poco entrato ufficialmente in Fratelli d’Italia). Un passo avanti che può sembrare piccolo, ma che mette fine a una parentesi iniziale nella quale ogni partito e realtà politica si era espressa singolarmente. In autunno, infatti, molti di loro si erano detti pronti a scendere in campo da soli e con un nome. Ora, invece, sono tutti al tavolo delle trattative.

Gli scenari

Attualmente non si sa il nome di colui (o colei) che scenderà in campo contro coloro che si sono già palesati nelle scorse settimane: si tratta di Domenico Codoni, assessore al Commercio della Giunta uscente e «braccio destro» dell’ex primo cittadino Massimo Vizzardi (esponente di Chiari Virtuosa e con il sostegno della civica Officina Politica) e Marco Salogni (ex presidente della municipalizzata Chiari Servizi), nome di spicco dell’omonimo Comitato (da collocare comunque all’interno del Centrosinistra). Di certo c’è solo che non sarà quello di Alessandro Cugini, che dopo aver unito la compagine di Centrodestra nel 2019, ci sarà ma ha scelto di fare un passo di lato per motivi familiari e lavorativi e nemmeno quello di Franco Claretti, ex primo cittadino di Coccaglio, che nelle scorse settimane era più volte stato indicato come il «prescelto», ma attualmente impegnato su altri fronti. Gli scenari, però, sono ancora tutti aperti e non è facile capire ad oggi quanti saranno i candidati in corsa per la poltrona. Dalla stessa maggioranza, con ormai evidenti crepe, potrebbero emergere nuovi accordi o figure di spicco, mentre per conoscere il volto del Centrodestra bisognerà attendere ancora qualche settimana.