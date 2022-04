Palazzolo sull'Oglio

Questa sera si è svolta in sala civica la presentazione del candidato sindaco: sono ben sette i gruppi, tra cui anche Forza Italia, che lo sostengono.

Questa sera è andata in scena la presentazione ufficiale del candidato sindaco Angelo Cima, volto noto dell'Udc. Dunque, salvo clamorose sorprese, sarà una sfida a due tra Cima e il candidato sindaco del Centrosinistra, Gianmarco Cossandi.

Elezioni, il Centrodestra si compatta attorno ad Angelo Cima

Il candidato sindaco del Centrodestra è ufficialmente l’ex consigliere comunale dell’Udc, Angelo Cima. Come anticipato sulle pagine di Chiari Week è lui il leader della coalizione, sostenuta da ben 7 gruppi. Classe 1957 originario di Campobasso, il palazzolese, che è stato dirigente amministrativo all’Asst Franciacorta, da circa un anno è in pensione. Anche se da gennaio lavora come responsabile dell’Ufficio di Pubblica Tutela dell’azienda ospedaliera con sede a Chiari.

I gruppi che sostengono la coalizione: c'è anche Forza Italia

Se non ci sono ancora certezze sul numero di liste (minimo tre), una cosa, invece, è assolutamente chiara. Sono sette i gruppi che sostengono Cima: Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Mos, Intesa (i peroniani), Impegno San Pancrazio e Alleanza di Centro, il gruppo fondato proprio da Cima insieme all'amico di vecchia data Giuliano Urgnani.

Cosa è emerso

Presenti al tavolo insieme al candidato sindaco Angelo Cima tutti i rappresentanti delle varie forze che compongono la coalizione tranne Forza Italia, per problemi personali il coordinatore non ha potuto presenziare. Ad essere messo in evidenza il fatto che in questi mesi si è trovata una sintesi tra le diverse forze politiche, qualcuno ha dovuto fare un passo indietro, mettere da parte i personalismi e cercare una condivisione il più possibile delle idee programmatiche. Il programma è in fase di sviluppo, è comunque presente una base sulla quale lavorare. A prendere la parola tutti i rappresentanti delle varie forze della coalizione le quali hanno ribadito il fatto di aver trovato in Cima il personaggio perfetto per guidare la coalizione, una persona che è riuscita a raggruppare attorno a se le realtà del centrodestra di Palazzolo.