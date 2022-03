Elezioni amministrative

Già vicesindaco nella Giunta Zanni, conta sull'appoggio delle liste civiche Continuiamo Insieme, Palazzolo - Città in Testa e San Pancrazio con Cossandi.

E' stato presentato questa sera in sala civica il candidato sindaco del Centrosinistra. Quello di Gianmarco Cossandi, già vicesindaco nella Giunta del primo cittadino uscente Gabriele Zanni, è il primo nome in corsa per le prossime elezioni amministrative di Palazzolo sull'Oglio.

E' Gianmarco Cossandi il candidato sindaco del Centrosinistra di Palazzolo

Lavoro di squadra e dialogo per continuare ad amministrare Palazzolo sull’Oglio con la guida di Gianmarco Cossandi. Puntiamo su continuità, sostenibilità, comunità, innovazione e sicurezza.

Con queste parole, stasera in sala civica, è stato annunciato il nome del candidato sindaco. Lui è Gianmarco Cossandi, già assessore nella Giunta del sindaco uscente Gabriele Zanni che ha amministrato la città negli ultimi 10 anni.

Le liste civiche Continuiamo Insieme, Palazzolo - Città in Testa e San Pancrazio con Cossandi si candidano nuovamente all’Amministrazione di Palazzolo sull’Oglio con la guida di Gianmarco Cossandi candidato sindaco.

In questi dieci anni abbiamo amministrato con grande coesione e impegno. In dieci anni, grazie a un lavoro amministrativo serio, competente e appassionato, abbiamo raggiunto molti risultati. Tra questi, solo per fare alcuni esempi, il consolidamento del bilancio comunale, la riduzione del debito, l’ottenimento di finanziamenti e bandi, la realizzazione di numerose opere pubbliche, oltre alle nuove già programmate. Abbiamo, altresì, garantito costanti investimenti nel diritto allo studio e nel sociale e siamo riusciti a mantenere un alto livello della qualità dei servizi per i cittadini, le attività produttive e commerciali e per le associazioni, nonostante questi anni siano stati caratterizzati a livello globale anche da rapidi cambiamenti e periodi complessi, fino alla recente pandemia.

Ma non solo: nel corso dell'incontro è stato raccontato come, in questi anni, la città sia diventata più viva.

In questi anni Palazzolo sull’Oglio è diventata più dinamica, attrattiva e viva. Generativa di esperienze e associazioni, è diventata anche un punto di riferimento per altri comuni con cui ci siamo interfacciati e abbiamo costruito percorsi in rete. Siamo riusciti ad ottenere questi risultati con un metodo di lavoro molto concreto e con un gruppo di persone che ha operato con estrema sinergia e determinazione. Abbiamo affrontato le questioni nel merito e con un approfondimento puntuale per trovare, in ogni occasione, le soluzioni più adeguate, lontane da prese di posizione ideologiche e per questo siamo riusciti a farlo senza alcuna litigiosità. Non abbiamo mai ragionato in un’ottica elettoralistica o di consenso immediato, ma in base al reale beneficio che le scelte fatte implicavano per la città in una prospettiva a lungo termine.

La proposta amministrativa

CONTINUITÀ. Vogliamo riproporre questa modalità di lavoro, risultata vincente ed efficace, con l’impegno a consolidare i progetti

realizzati, completare quelli avviati e continuare nelle politiche virtuose intraprese, grazie ad un gruppo competente e unito.

COMUNITÀ. In un momento nel quale alle difficoltà date dalla precarietà lavorativa ed economica, si aggiungono quelle legate alla pandemia e alla guerra in Ucraina, è fondamentale tutelare e promuovere la coesione sociale della nostra comunità. Vogliamo continuare a lavorare per rendere Palazzolo ancor più inclusiva, equa e coesa, e valorizzare il lavoro delle tante associazioni che hanno contribuito in questi anni a creare e mantenere il tessuto sociale, attraverso l’ascolto e l’attivazione di progetti partecipativi.

SOSTENIBILITÀ. Intesa nel suo significato più ampio: ambientale, sociale ed economica è il tema intorno al quale costruite le politiche di sviluppo future.

INNOVAZIONE. Negli ultimi due anni, complice la pandemia, è stato complesso introdurre servizi e politiche innovative sul piano dello sviluppo ma ci siamo comunque impegnati sperimentando alcuni progetti innovativi, come “Riv’Oglio”. Su questa linea è necessario continuare a lavorare per riportare al centro della politica l’innovazione come volano di sviluppo con risposte nuove e lungimiranti.

Tutto questo contribuisce ad offrire alla nostra città SICUREZZA, che per una comunità è anche sinonimo di certezze e affidabilità.

Il "perché" della candidatura

Le civiche hanno anche spiegato il "perché£ della candidatura, con Gianmarco Cossandi, alla guida di Palazzolo sull'Oglio con impegno e passione.

Siamo un progetto civico che ha l’obiettivo di essere una forza inclusiva e caratterizzata da un grande lavoro di squadra. Vogliamo coinvolgere cittadini e realtà che condividano i nostri valori e che siano pronti a portare proposte e impegno per il futuro della città. Ci candidiamo a governare la città consapevoli delle sue risorse e di quanto fatto in questi dieci anni di buona amministrazione, forti delle nostre idee, dell’impegno sempre dimostrato e aperti ai contributi costruttivi di tutti. Ci spingono l’entusiasmo e il giudizio positivo delle persone sulla nostra buona Amministrazione, ma ancor di più la voglia di dar vita a un progetto per il futuro di Palazzolo, delle donne e degli uomini che la abitano. Vogliamo continuare a prenderci cura della nostra città e siamo pronti a farlo con entusiasmo e senso del dovere, attraverso il dialogo, guardando al futuro e ricordandoci sempre che la politica è impegno a servizio della comunità.

Il candidato

Gianmarco Cossandi è nato il 19 Luglio 1975 a Palazzolo ed è stato eletto vicesindaco il 11 Giugno 2017. Conservatore di alcuni musei a Como, in questi anni da amministratore si è sempre occupato di Scuola, Cultura e Politiche giovanili.