Disperso nelle acque del fiume, trovato un corpo a Pontoglio

Aggiornamento. E' stata confermata l'identità del corpo ritrovato nel fiume Oglio: si tratta proprio di Renato Marenzi, il 52enne di Palazzolo, di cui sabato era stata denunciata la scomparsa.

Disperso nel fiume Oglio, dopo giorni di ricerca i Vigili del fuoco hanno trovato un corpo: è stato individuato oggi, giovedì 18 luglio 2024, verso mezzogiorno, nel territorio di Pontoglio. Ora si sta procedendo con il riconoscimento, ma è probabile che si tratti di Renato Marenzi, il 52enne di Palazzolo che mancava da venerdì.

Disperso nel fiume Oglio, trovato un corpo a Pontoglio

Potrebbero essere andate a buon fine le ricerche del 52enne di Palazzolo che venerdì sera, secondo le informazioni raccolte dai carabinieri, era stato visto buttarsi nel fiume dal ponte ferroviario della città. Una testimone avrebbe riferito di aver sentito un grido e di aver scorto i piedi di un uomo cadere da ponte, per poi scomparire nelle acque del fiume Oglio. Le ricerche, scattate fin da subito, sono continuate fino ad oggi.

L'ipotesi è che si tratti di Renato Marenzi, 52enne di Palazzolo, professionista nel campo della finanza e molto conosciuto sul territorio, la cui scomparsa era stata denunciata dall'ex moglie nel pomeriggio di sabato.

Le ricerche

La macchina del soccorso era stata attività venerdì sera. Nel piazzale davanti al Municipio è stato allestito il posto avanzato e sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco volontari di Palazzolo, sono state richiamate le forze dell'Uca di Bergamo, i droni del Sapr di Milano, gli operatori del Servizio di Topografia Applicata al Soccorso per i rilievi e anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco con la termocamera, che ha seguito il corso dell'Oglio dall'alto, battento il territorio anche ben oltre i confini della città. Sono intervenuti anche i sommozzatori di Treviglio, che inizialmente non hanno potuto entrare in azione a causa delle condizioni del fiume: la piena e la forza della corrente infatti non hanno permesso l'immersione.

A mezzogiorno di oggi, giovedì, gli operatori hanno individuato un corpo nel fiume, nei pressi di via Garibaldi a Pontoglio: il cadavere era rimasto incastrato tra le ramaglie di un isolotto in mezzo al corso del fiume, trasportato dalla corrente. Le forze dell'ordine sono sul posto e sia sta procedendo con il riconoscimento.

Le immagini