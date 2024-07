Proseguiranno anche oggi le operazioni di ricerca dell'uomo scomparso nel fiume Oglio, un 52enne residente a Palazzolo: manca da casa da venerdì, quando era stato lanciato l'allarme. L'ipotesi più probabile è che si tratti di un gesto estremo.

Disperso nel fiume Oglio, proseguono le operazioni di ricerca

La macchina del soccorso era stata attività venerdì sera, dopo la chiamata di un testimone. Nel piazzale davanti al Municipio è stato allestito il posto avanzato e sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco volontari di Palazzolo, sono state richiamate le forze dell'Uca di Bergamo, i droni del Sapr di Milano, gli operatori del Servizio di Topografia Applicata al Soccorso per i rilievi e anche l'elicottere dei Vigili del Fuoco, che ha seguito il corso dell'Oglio dall'alto, battento il territorio anche ben oltre i confini della città. Sono intervenuti anche i sommozzatori di Treviglio, che però non hanno potuto entrare in azione a causa delle condizioni del fiume: la piena e la forza della corrente infatti non hanno permesso l'immersione.

Le ricerche sono riprese stamattina, lunedì 15 luglio. Le condizioni dell'acqua sono migliorate e si sta valutando di far entrare in azioni i sommozzatori.