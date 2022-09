Village Night 2022: torna l’atteso appuntamento con le degustazioni delle cantine del Territorio

Ritorna l’atteso appuntamento con VILLAGE NIGHT, la notte magica dedicata alle cantine del territorio che il Franciacorta Village organizza venerdì 23 settembre dal tramonto a mezzanotte.

Appuntamento con le degustazioni delle cantine del Territorio

A pochi giorni dalla chiusura del Festival che ha visto come protagonista le singole aziende, il punto d’incontro è ora la piazza del Franciacorta Village su cui convergeranno ben 25 cantine del territorio che dai banchi d’assaggio renderanno possibili le degustazioni delle diverse tipologie di Franciacorta docg.

Sotto l’egida del Consorzio Vini, la notte magica del Franciacorta Village si propone come una data da segnarsi in agenda; le postazioni delle diverse aziende vitivinicole della Franciacorta saranno animate dagli stessi produttori che forniranno così delucidazioni e dettagli sulle caratteristiche che definiscono i singoli vini in degustazione.

Dedicata alle eccellenze enoiche della Franciacorta, Village Night è l’evento unico per degustare in tutta tranquillità ed in un’unica location ottimi vini e scoprirne gli aspetti più inusuali e caratteristici in un percorso gustativo che saprà coinvolgere sia neofiti che appassionati del genere.

Village Night: l'atteso ritorno

Questa nuova edizione della Village Night avrà inoltre come ghiotta novità la presenza del talentuoso e noto chef Andrea Mainardi che dalla postazione in piazza proporrà una dolce creazione in abbinamento ai celeberrimi vini Franciacorta ideata appositamente per la serata; con l’acquisto dei ticket di degustazione e fino ad esaurimento scorte verrà quindi offerto anche un goloso cadeau tutto da gustare a firma Mainardi.

Le degustazioni dei diversi Franciacorta ai banchi d’assaggio inizieranno alle 18 e proseguiranno fino a mezzanotte. Dislocati lungo le arcate della piazza e nell’elegante galleria del Franciacorta Village l’accesso ai banchi d’assaggio delle degustazioni avverrà con 2 diverse tipologie di ticket acquistabili in loco; si potrà scegliere se acquistare un ticket SINGOLO oppure un romantico ticket COPPIA.

Il ticket SINGOLO comprende: 3 degustazioni di Franciacorta docg (nelle 3 distinte isole definite dal colore Pink + Black + White); 1 per le stuzzicherie di accompagnamento studiate ad hoc dai punti ristoro del Village; dolce cadeau a firma Mainardi (fino ad esaurimento scorte); 1 calice e tasca porta calice logati con la turrita F del Consorzio Franciacorta.

Il ticket COPPIA da 24 € comprende: 4 degustazioni spendibili nelle diverse isole di assaggio suddette; 2 porzioni di stuzzicherie d’accompagnamento studiate ad hoc dai punti ristoro del Village; 2 dolci cadeau a firma Mainardi; 2 calici e porta-calice logati Franciacorta.

Il giusto corollario dell’evento sarà fatto di musica appositamente scelta da noti dj e dalla possibilità di uno shopping inusuale “sotto le stelle” garantito dall’apertura fino alle 24 di tutti i 190 negozi del Franciacorta Village.

Come detto, il tappeto sonoro della serata sarà affidato ai Dj di note emittenti radiofoniche nazionali che si succederanno in consolle; nell’ordine i brani scelti da Luca Onere, Marco Fullone e per concludere del Dj Tommy Vee renderanno ancor più unica e magica la Village Night del Franciacorta Village che sarà allietata anche da performance itineranti di artisti di strada lungo le vie dello shopping.

Infine un laboratorio dedicato ai più piccoli sarà attivo dalle ore 16 per permettere anche alle mamme di vivere in tutta serenità e calma una serata all’insegna della Dolce Vita. Gli ingredienti ci sono tutti per rendere la serata di venerdì 23 settembre con la Village Night l’ appuntamento imperdibile di fine estate!