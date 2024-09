Rodengo Saiano: luci Led al centro sportivo comunale.

Approvato in giunta comunale il progetto del secondo lotto di efficientamento energetico del centro sportivo comunale. I lavori prenderanno il via fra qualche mese e prevedono la sostituzione dei corpi illuminanti il campo da calcio in terra battuta. L'illuminazione sarà a Led e permetterà di risparmiare in termini di costi di gestione e di emissioni di Co2 nell'ambiente oltre a garantire una maggiore luminosità e migliorando quindi la visibilità del campo da gioco.

Saranno inoltre sostituite le lampade dei locali tecnici, spogliatoi e camminamenti. All’interno dello stesso progetto è prevista poi l’illuminazione dello skate park (attualmente sprovvisto), incentivandone l’uso anche nel tardo pomeriggio e aumentandone la sicurezza sia per gli utenti che contro i vandali.

L'intervento di efficientamento è finanziato in parte con un contributo Pnrr aggiudicato, in parte con risorse di bilancio stanziate a completamento dell’intervento di riqualificazione del centro sportivo realizzato nel 2023. Con questo secondo lotto tutto il centro sportivo sarà illuminato con tecnologia Led.