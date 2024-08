Da Rodengo Saiano al Meeting di Rimini per presentare il laboratorio di pasticceria "Le Bollicine".

Al Meeting di Rimini direttamente da Rodengo Saiano

Sono ormai alcune settimane che la cooperativa sociale Nuovo Cortile SCS Onlus di Rodengo Saiano e la cooperativa sociale siciliana Rossa Sera di Alcamo (Trapani) stanno collaborando alla realizzazione di un progetto condiviso che avrà luogo negli spazi della 45° edizione del Meeting di Rimini, da domani, martedì 20 a domenica 25 agosto 2024, in Fiera.

“Se non siamo alla ricerca dell’essenziale, allora cosa cerchiamo?” è il tema del manifesto della kermesse riminese di quest’anno; la cooperativa franciacortina Nuovo Cortile ha deciso di cogliere la sfida ed essere presente con un gruppo di operatori e di ragazzi ospiti della Comunità Terapeutica Pinocchio, portando in Fiera un progetto già avviato nei propri spazi: il laboratorio di pasticceria Le Bollicine.

Il laboratorio di pasticceria

Nato come semplice attività ergoterapica nel 2022, nel 2023 viene potenziato grazie alla collaborazione col maestro pasticciere gussaghese Adriano Botta, andato in pensione lo scorso autunno; in questi mesi si è strutturato fino a diventare un luogo aperto al pubblico, dove poter acquistare prodotti dolci e salati su ordinazione. Continua comunque a essere un contesto ideale per lo svolgimento di attività ergoterapiche e di tirocinio per alcuni degli ospiti della Comunità, seguiti e formati dal maestro Botta, dal giovane pasticciere Angelo Martinelli e dall’educatore professionale Ignazio Notari, entrambi dipendenti di Nuovo Cortile.

La collaborazione con Rossa Sera, che storicamente al Meeting gestisce il bar Alcamo, dove ogni visitatore in Fiera almeno una volta si ferma per assaggiare i famosi cannoli siciliani o la granita siciliana al pistacchio, nasce la scorsa primavera.

«Con alcune persone di Rossa Sera c’erano già rapporti di amicizia di lunga data - racconta Simona Carobene, direttrice generale di Nuovo Cortile -. Inoltre, entrambe le cooperative condividono una forte vocazione al sociale e una profonda passione per l’umano. Abbiamo quindi visto una bella opportunità nel portare avanti questo progetto comune, unendo la qualità genuina di alcuni loro ingredienti tipici, come le farine di grani antichi perciasacchi, monococco e pasta di mandorle, al desiderio di ripartenza dei nostri ragazzi che, all’interno della Comunità, stanno svolgendo un percorso di ricostruzione e riabilitazione personale».

Brescia e Sicilia unite nella produzione di biscotti

Il progetto, denominato BIS, simboleggia l’unione tra Brescia e la Sicilia e consiste nella produzione di quattro tipi di biscotti che saranno presentati e venduti al Meeting. In particolare, uno di questi biscotti sarà proposto con ogni caffè servito al bar Alcamo.