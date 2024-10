Le Quattro Stagioni di Vivaldi a Rodengo Saiano

Un quartetto d’archi e un violino solista, per attraversare prati e campi, uccelli che cantano, cani e pastori, temporali, venti e piogge, cielo, boschi di foglie fruscianti, a capire come la Musica segue i ritmi della vita e dell’anima. La magia delle Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi a Teatro Oratorio Ludovico Pavoni di Rodengo Saiano.

Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi a Rodengo Saiano

Venerdì 4 ottobre 2024 alle 20.30 al Teatro Oratorio Ludovico Pavoni di Rodengo Saiano con il Bazzini Consort - Quartetto d'archi e violino solista: Gabriele Bellu, violino solista; Camilla Squassina, violino; Rossella Borsoni, violino; Davide Bravo, viola; Federico Bianchetti, violoncello. ealtà musicale bresciana voluta e fondata nel 2017 da giovani musicisti, il Bazzini Consort è un complesso strumentale che si esprime in diverse forme: orchestra sinfonica, da camera, d’archi, quartetto, trio, duo.

Ha al suo attivo tre incisioni discografiche, due delle quali per la Ema Records; svolge attività divulgativa per le scuole. Dal debutto l’11 marzo 2018, il Bazzini Consort ha svolto un’intensa attività concertistica, riscuotendo grandi consensi di critica e pubblico in iniziative proprie o organizzate da enti pubblici e privati, riuscendo a diventare in pochi anni punto di riferimento per la musica classica non solo a Brescia ma a livello nazionale.

Numerose e prestigiose esperienze alle spalle

Tra le attività, ha partecipato ogni anno dal 2018 alla Festa dell’Opera di Brescia, ha collaborato all’organizzazione della tournée italiana della Sichuan Philharmonic Orchestra e nel 2020 è stato incaricato degli eventi di apertura e chiusura della stagione estiva del Teatro Grande di Brescia. Ha realizzato proprie stagioni musicali, rassegne e festival sul territorio della provincia di Brescia, oltre a eseguire prime esecuzioni assolute e un’intensa attività cameristica in numerose località in Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana.