Al Franciacorta Village va in scena tutta la magia del Natale...con orari prolungati nel fine settimana

Passeggiare lungo le vie pedonali e soffermarsi per un aperitivo o per cena nei locali di Franciacorta Village è il modo più rilassante per pensare ai regali delle feste ormai prossime.

Tante novità

Nuove boutique e negozi storici rinnovati ed ampliati arricchiscono la proposta di shopping al Villaggio; tra i brand presenti merita sicuramente una visita Velasca, il noto brand milanese di calzature che ha scelto il centro come primo outlet in Italia in cui aprire una propria boutique: scarpe e abbigliamento di manifattura artigianale e made in Italy identificano la qualità e lo stile senza tempo delle collezioni per uomo e donna.

Le calze Gallo mettono allegria con i tantissimi colori ed i disegni iconici; un nuovo punto vendita del brand ha aperto proprio in galleria.

Anche Adidas si presenta con un concept rinnovato ed ampliato, quasi 1000 mq per presentare al meglio le collezioni di abbigliamento, calzature ed accessori di uno dei brand sportivi più amati al mondo.

Il 28 novembre c'è stata la tanto attesa apertura della Libreria Feltrinelli, luogo di cultura e divulgazione con protagonisti libri di ogni genere, musica, cartoleria e non solo; 160 metri quadrati e una proposta di oltre 18 mila titoli attendono i visitatori in via Romanino.

Per concludere l’esplorazione dei nuovi store non perdetevi anche i brand U.S. Polo Assn e The Christmas Store.

Nuovi orari al Franciacorta Village

Le intense giornate dello shopping natalizio sono quindi il momento più idoneo per testare anche i nuovi orari proposti dalle ristorazioni del centro; da lunedì a giovedì infatti caffè e ristoranti sono aperti dalle ore 9 alle ore 21 mentre venerdì, sabato, domenica e nei festivi l’orario prolungato è dalle ore 9 alle 22.

Accolti nella raffinata food court e galleria attigua, completamente riprogettata negli arredi e negli spazi per divenire il nuovo fulcro del Villaggio, i visitatori possono godere di una pausa rilassante, ma anche lavorare, incontrarsi con amici, gustare un ricco aperitivo o fermarsi per cena. Il recente restyling della food court e della galleria fanno da elegante cornice ai nuovi indirizzi gourmet di Franciacorta Village: i locali da scoprire sono Spontini, la storica pizzeria milanese e Panino Giusto che affaccia proprio sulla piazza.

Addobbato a festa con le luminarie del Natale e con gli elfi dispettosi ed indaffarati che stanno terminando il decoro degli abeti, Franciacorta Village presenta le tante novità del centro in un’atmosfera magica e giocosa grazie anche ad un fitto calendario di appuntamenti in programma nella Xmas Lounge ad insegna The Toys Factory by La Iaia.

Nella Xmas lounge allestita in piazza, vi aspetta infatti un ricco calendario di laboratori e attività per grandi e piccini che renderanno unici i preparativi per le feste.

Gli eventi in programma

Gli appuntamenti, sempre gratuiti e con inizio alle ore 15 hanno posti limitati e l’iscrizione obbligatoria a info@franciacortavillage.it (i primi già realizzati sono andati sold-out in poche ore). I prossimi incontri in programma avranno i seguenti temi:

Sabato 21 dicembre - CENTROTAVOLA delle FESTE a cura di Materia Rezzato;

a cura di Materia Rezzato; Domenica 22 dicembre - BIGLIETTI DI NATALE con la gift designer Mersì;

con la gift designer Mersì; Sabato 28 dicembre - LETTURA SOTTO L’ALBERO per i più piccoli in lingua inglese (età compresa tra i 3 e i 10 anni);

(età compresa tra i 3 e i 10 anni); Domenica 29 dicembre- LETTURA SOTTO L’ALBERO per i più piccoli (età compresa tra i 3 e i 10 anni).

Sempre nella “Toys Factory” è anche attivo dal 6 dicembre il servizio di impacchettamento regali (vedi orari sul sito franciacortavillage.it)

Lasciarsi trasportare nell’atmosfera magica del periodo più bello dell’anno è facile e nel contempo raffinato a Franciacorta Village, dove luci e vetrine vestite a festa nei colori del rosso invitano a godere di ogni momento come un vero regalo “Every moment is a gift!” come cita il motto della campagna Natale.