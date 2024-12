Patto bresciano di fraternità interreligiosa: domenica il rinnovo dell'adesione.

Il rinnovo dell'adesione al Patto bresciano di fraternità interreligiosa

L'appuntamento per questa nuova assunzione di responsabilità che si rinnova ogni anno ad opera delle associazioni che lo sottoscrivono (ad oggi oltre 20) sarà domenica 15 dicembre 2024 alle 9 a Casa Delbrel (via Ponte Cingoli 17 a Rodengo Saiano). In programma una mattinata all'insegna del "Prendersi cura nelle religioni". Accanto a questo tema, ad essere affrontato, quello del fine vita, grazie alla presenza del dottor Federico Nicoli responsabile del servizio Etica Clinica della Fondazione Teresa Camplani.

“Il rinnovo dell’adesione costituisce un momento di stimolo per le associazioni non solo a condividere i valori etici e morali alla base della nostra intesa, ma anche a sollecitare al proprio interno la partecipazione concreta alle iniziative che il Patto propone ogni anno – spiega Giorgio Zubani, coordinatore del Patto – l’impegno richiesto è quello di invitare le persone alla conoscenza diretta, affinché si apprezzino tra di loro e conoscano al contempo anche qualche aspetto di religioni differenti dalla propria”.

Il programma del 15 dicembre

Alle 9 l'accoglienza e la visita della casa, alle 9.45 Tavola rotonda. Un'ora più tardi prenderà il via il lavoro a gruppi per terminare poi alle 11.45 con la Firma del Patto per il 2025 e la messa a dimora di un ulivo. La mattinata si concluderà alle 12.30 con un buffet.

Finalità

Il Patto Bresciano di Fraternità Interreligiosa è sorto nel 2017 con il nome: Patto bresciano di fraternità islamico cristiana, trasformatosi in quello attuale nel 2020, con l’ingresso delle comunità Sikh e Indù. Le realtà che sottoscrivono il Patto si impegnano ad intessere relazioni fraterne con persone di altra fede, per valorizzare gli elementi che accomunano ogni religione. L’impegno è inoltre quello di stimolare la presenza alle iniziative che il Patto propone durante l’anno: gite di approfondimento culturale-religioso, celebrazione della Giornata Internazionale della Fraternità Umana (4 febbraio) e della Festa della Repubblica (2 giugno), oltre a momenti di preghiera condivisa tra cui la tradizionale preghiera per la pace di ottobre.