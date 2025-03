Schianto a Rodengo Saiano, morto un 82enne

Tragedia oggi, sabato 29 marzo, poco dopo mezzogiorno a Rodengo Saiano. Un uomo di 82 anni avrebbe perso il controllo della sua auto finendo contro un albero ed è morto.

Schianto

Questa mattina in via Giacomo Leopardi a Rodengo Saiano un uomo di 82 anni (come riportato da Areu, Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) avrebbe perso il controllo della sua auto finendo contro un albero. Sul posto ambulanza, auto medica e l'elicottero, purtroppo però i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche i Vigili del fuoco e la Polizia per i rilievi del caso.