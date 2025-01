Riprende il cammino delle donne per la pace. Appuntamento domenica 26 gennaio con tre diversi punti di ritrovo in Franciacorta.

Donne in cammino per la pace

Domani, domenica 26 gennaio, è in programma un nuovo evento organizzato da Donne in cammino per la pace in Franciacorta. Sono previsti tre diversi punti di ritrovo: Castegnato alle 10.10 alla Chiesa S. Giovanni Battista Via S. Martino, 3; Gussago alle 10.10 al Parco Muccioli Via Sale e Rodengo Saiano alle 10.10 alla Biblioteca "A. Caponetto", via Brescia 2.

Programma

Le partecipanti, vestite di nero e con uno straccio bianco al braccio, cammineranno in silenzio verso l'outlet Franciacorta per chiedere il silenzio delle armi e il cessate il fuoco in ogni luogo del mondo; l'impegno, da parte delle istituzioni locali, nel sostenere risoluzioni diplomatiche dei conflitti in atto, specialmente in Medio Oriente, perché la vera pace è disarmata.

Tutte le donne che lo desiderano sono invitate ad unirsi, scegliendo uno dei tre punti di ritrovo.