Un fiume di persone per la prima edizione del Giardino Segreto

La prima edizione della mostra mercato «Il giardino segreto» è stata un successo! Un fiume di persone hanno passeggiato immerse nel verde lussureggiante del giardino di Palazzo Luzzago, vestito a festa per l’occasione. Un successo auspicato che ha raccolto i frutti dell’impegno di molti, in primis dell’Amministrazione e degli assessori a Cultura e Commercio che hanno scommesso sull’iniziativa: Sara Barbi e Andrea Almici.

«In qualità di assessore al Commercio e patrimonio, è stato un piacere per me poter coltivare l’idea nata da due commercianti di Manerbio, Tanja e Silvia, e dargli corpo nella cornice del giardino di Palazzo Luzzago, sede del municipio - ha puntualizzato quest’ultimo - L’idea di una mostra mercato per gli amanti della vita all’aperto, che in particolare vedeva come protagonisti commercianti e artigiani con fiori, piante, vasi, artigianato, libri e tanto altro si è subito legata alla volontà dell’Amministrazione comunale di aprire le porte del giardino per valorizzarlo, ma soprattutto farne godere gli spazi ai manerbiesi. Quando abbiamo scelto il nome “Giardino Segreto” e ideato il logo caratterizzato da una chiave, abbiamo voluto simboleggiare il senso della riscoperta, ma soprattutto della riapertura di un luogo, il giardino comunale, che riteniamo debba tornare ad esser un baricentro di iniziative e vita aggregativa».

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore alla Cultura Sara Barbi che ha sottolineato quanto questa giornata sia stata anche un’occasione di fare Cultura.

Insomma, per l’intero ensemble dell’Amministrazione una grande soddisfazione soprattutto per la partecipazione numerosissima dei cittadini di Manerbio che hanno, con una chiave, riaperto le porte del loro giardino e l’hanno vissuto ascoltando momenti di cultura, assaporando attimi di vita all’aperto, passeggiando tra le bancarelle d’artigianato e non solo.

«Questo successo è stato merito di tutti! Anche del meteo che ha dato il massimo di sé - hanno commentato dalla cabina di regia del Giardino segreto - Un ringraziamento speciale va al Comune di Manerbio che ha appoggiato fin da subito l’idea iniziale di botanica, agli sponsor, al team grafico di Digiloco, a Pietro Bruni di Yougardener che ha presentato con passione il suo libro, agli aiutanti e volontari che hanno lavorato ininterrottamente ed ai musicisti di Ensemble Convivium che con il loro concerto hanno fatto in modo che la giornata si concludesse al meglio. Un enorme grazie va anche: ai ragazzi di Dopolavoro 1940 che ci hanno dissetato e sfamato tutto il giorno, a Debora ed il suo team di Cuor di Cuoca per l’ottima proposta culinaria, anche vegan e vegetariana, a tutti gli espositori presenti che hanno reso ancora più bello il giardino di Palazzo Luzzago e ovviamente a tutti i visitatori che hanno voluto condividere la giornata con noi. Senza tutti voi tutto ciò non sarebbe stato possibile! Ci auguriamo che questo bellissimo evento diventi una occasione per tutti gli anni a venire!».