Il ciclista manerbiese ha conquistato a Lisbona il gradino più alto del podio agli Europei per trapiantati

Manenti è campione europeo a cronometro

Manenti prosegue a gonfie vele a rappresentare il nostro tricolore. Questa è la volta del Portogallo dove il ciclista ha disputato questa mattina una delle due gare all’European Transplant Sports Championships 2024, a Lisbona.

Il già pluricampione mondiale ha affrontato oggi, mercoledì 24 luglio 2024, la gara a cronometro per la sua specialità: il ciclismo, conquistando il gradino più alto del podio. Oro per lui e anche la nomina a terzo assoluto di questa categoria.

Sulla sua divisa azzurra con la scritta Italia sulla schiena porta anche i loghi delle associazioni a cui più tiene: l’Avis Comunale Manerbio, l’Aido e l’Anto (associazione nazionale trapiantati d’organi). La testimonianza concreta che il trapianto è vita e l’atleta con la pettorina numero 6519, lo sa bene.

In attesa degli Europei

A giocare a favore del manerbiese non solo il duro allenamento degli ultimi mesi, la tenacia nel portare a compimento innumerevoli chilometri quotidiani ma altresì l’esperienza acquisita negli anni tra gare locali, regionali, nazionali, europee e mondiali, sia come trapiantato che come atleta tradizionale.

La combo di una serie di ingredienti e di fattori hanno permesso di ottenere questo risultato.

In Italia, a Manerbio in particolare le lacrime scorrono a fiumi per la gioia di questa ennesima conferma. Domani un'altra prova che, di certo, carico dell'esperienza di oggi non mancherà lui l'entusiasmo per affrontarla.

Da Manerbio

Dalla sezione Avis locale "Siamo orgogliosi di poter sostenere Ermanno e le sue imprese sportive, così come di vivere con lui la quotidianità associativa. Non è da tutti poter annoverare tra i propri consiglieri un campione del mondo di ciclismo, poter far lui raccontare la concretezza di un sì, non solo al trapianto d’organi bensì all’apporto fondamentale della donazione di sacche di sangue per renderlo possibile. Grazie dunque a Manenti per ogni volta che, spingendo su quei pedali, porta il nostro messaggio in giro per l’Italia, per l’Europa e per il mondo".

Manenti molto conosciuto a Manerbio, in stretto contatto con l’associazione dei donatori di sangue locale, ha rifondato il gruppo Aido locale, che da anni era stato dismesso. Tale gruppo, ormai conosciuto come famiglia Avisina-Aidina manerbiese, celebra quest’anno il quinto anniversario.