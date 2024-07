Manenti è oro europeo anche nella gara in linea

Il ciclista trapiantato manerbiese ha letteralmente divorato il circuito portoghese di Estoril.

Anche oggi (giovedì 25 luglio 2024) il tricolore italiano si è innalzato all’European Transplant Sports Championships 2024, a Lisbona. La specialità è quella del ciclismo, gara in linea di trenta chilometri.

L'atleta manerbiese con la sua pettorina numero 6519 ha padroneggiato sin dai primi centimetri dal via l'intera gara, creando un distacco non recuperabile dai suoi avversari, talvolta anche doppiandoli.

Sia in Portogallo che in Italia, in particolare nel bresciano. Il figlio secondogenito Michele che ha accompagnato il "papo", come lo chiama abitualmente, agli Europei, ha tenuto i contatti con chi aspettava sul suolo nazionale ed è stato subito un tripudio di gioia. La moglie Antonella che ogni giorno lo definisce "sempre il mio campione", attendeva i risultati con ansia.

Non da meno nella sezione Avis locale:

"Eravamo certi avrebbe fatto bene anche oggi per la sua indiscussa caparbietà e perché ben consapevole del messaggio di cui è ambasciatore ogni giorno – hanno fatto sapere dal Direttivo avisino manerbiese – Siamo orgogliosi di poter sostenere Ermanno e le sue imprese sportive, così come di vivere con lui la quotidianità associativa. Non è da tutti poter annoverare tra i propri consiglieri un campione del mondo di ciclismo, poter far lui raccontare la concretezza di un sì, non solo al trapianto d’organi bensì all’apporto fondamentale della donazione di sacche di sangue ed emocomponenti, per renderlo possibile. Grazie dunque a Manenti per ogni volta che, spingendo su quei pedali, porta il sì alla vita in giro per l’Italia, per l’Europa e per il mondo".