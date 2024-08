Un viaggio tra memoria, filo conduttore, e ricordo. Individuale e collettivo. E’ stata presentata mercoledì mattina nella Sala Repossi del Comune di Chiari la ventunesima edizione di "Un libri, per piacere".

Torna "Un libro, per piacere!" con letture spettacolari e incontri con gli autori

Proprio da Villa Mazzotti partirà il 23 agosto la rassegna di letture spettacolari, incontri con autori e passeggiate letterarie. Ancora una volta, infatti, è ricchissimo il programma per accompagnare il pubblico tra i libri e la lettura, nel territorio Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano che organizza l’evento.

Presenti per l’occasione la neo presidente Maura Conti, assessore del Comune di Castel Mella, Silvia Ghilardi, assessore con delega alla Biblioteca del Comune di Chiari, Fabio Bazzoli, responsabile del Sistema Sud Ovest Bresciano e anche della Biblioteca comunale Fausto Sabeo di Chiari, Barbara Mino, direttore artistico della rassegna, Paolo Festa, presidente dell’associazione L’Impronta, ideatrice della Microeditoria e Mino Facchetti, vicepresidente di Fondazione Cogeme.

Da ventuno anni la rassegna “Un libro, per piacere!” ci accompagna in un lungo percorso tra biblioteche, piazze e luoghi di cultura del nostro territorio per consentirci di scoprire parole, musiche, immagini, perdendoci nella magia della lettura e dei libri - ha ribadito la presidente Conti - Un viaggio organizzato ogni anno grazie all’impegno degli amministratori locali, di enti pubblici e privati e delle sinergie territoriali consolidate nel corso del tempo. Voglio sottolineare in particolar modo il lavoro straordinario di tutti gli operatori del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano. Anche quest'anno la nostra rete ha saputo fare da regia per offrire spunti di cultura a un intero territorio. Il viaggio inizia da qui e abbandonarsi alla curiosità è il modo migliore per viverlo.

Il tema declinato negli incontri

In questa ventunesima edizione «Un libro, per piacere!» è stata scelta la parola «Memorie» come filo conduttore per un percorso, come di consueto, ricco e multiforme, che si snoda lungo i ventitré comuni del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano. L’anniversario per i 50 anni dalla strage di Piazza Loggia, nodo cruciale nella memoria collettiva bresciana, è stato il punto di partenza nella scelta del tema dell’edizione 2024. La rassegna, infatti, vuole ricordare, commemorare e riflettere su questa ferita ancora aperta e lo farà in particolare il 27 agosto con «La Piazza», una lettura scenica di Luciano Bertoli (a Rovato) e il 30 ottobre con la giornalista e scrittrice Benedetta Tobagi (a Castel Mella).

Ma la parola «Memorie» è declinata al plurale perché, come sempre, il nucleo centrale del tema si ramifica in tante direzioni, quindi non una ma molte memorie, a indicare sia la pluralità delle testimonianze sia quella degli eventi. Spazio allora alle biografie per ricordare (o scoprire) vite straordinarie di donne e uomini, note e meno note: da Coco Chanel a Giacomo Puccini, da Andy Wharol a Josephine Baker, per citare solo alcune delle molte figure che verranno rievocate e narrate in questa edizione, spaziando tra i secoli e i continenti. Senza dimenticare però la storia del territorio con il racconto di figure come Giuseppe Paneroni, Agostino Turla e i poeti in lingua bresciana (Canossi, Bonazzoli, Regosa, Albrici).

Ma memorie sono anche quelle più intime e riflessive che ritroviamo nelle autobiografie e nel genere letterario del «mémoire»: sarà questo, ad esempio, il caso della serata del 25 ottobre a Cellatica con l’autore Piero Dorfles che parlerà del suo ultimo libro, Chiassovezzano (e tornerà anche per la Microeditoria in programma a novembre, sempre a Chiari in Villa Mazzotti): una casa e una famiglia temeraria in tempo di guerra, e di altri appuntamenti che metteranno al centro il tema del ricordo come momento intimo che diviene sentimento condiviso e universale.

L’obiettivo

Ancora una volta, al centro delle serate c’è il piacere di scoprire e riscoprire libri e autori: obiettivo primario che è sempre stato al cuore di questa longeva manifestazione fin dai suoi esordi. Negli anni si è aggiunto il desiderio di far vivere al pubblico l’esperienza di luoghi suggestivi, spesso poco conosciuti, del nostro territorio: luoghi speciali che accoglieranno incontri con l’autore e letture sceniche valorizzandoli, ma senza dimenticare l’obiettivo di portare il pubblico nelle biblioteche, per farne conoscere servizi e patrimonio. Anche questa edizione infatti conserva la caratteristica che connota la sua unicità: un cartellone in larghissima parte dedicato alle letture spettacolari una modalità ormai ampiamente diffusa per mettere al centro dell’attenzione i testi e valorizzare il particolare rapimento che sanno regalare quando, incuriositi dalla mediazione degli attori, li si avvicina.

Gli appuntamenti

Come da consuetudine, a sviscerare gli appuntamenti in calendario è stata la direttrice artistico Barbara Mino. La rassegna si inaugurerà il 23 agosto a Chiari con «C’era una volta… il Novecento», reading a cura dell’attrice Barbara Pizzetti, con Paolo Malacarne alla tromba, dedicato alla letteratura degli anni venti e trenta del secolo scorso e che troverà una cornice perfetta nel parco di Villa Mazzotti inaugurata nel 1916 e punto di partenza delle imprese automobilistiche e cinematografiche del conte Franco Mazzotti che con Aymo Maggi ha fondato la 1000 Miglia.

Per il 27 agosto il già citato appuntamento a Rovato, dedicato alla strage di piazza Loggia, mentre il 29 sarà la volta di Guerra e/o Pace, il jukebox letterario, sempre molto apprezzato, di Alessandro Pazzi e Lorenzo Vergani che si svolgerà nei bellissimi giardini di Villa Morando a Lograto. La rassegna proseguirà poi nei mesi successivi terminando a Rodengo Saiano il 15 novembre con «Autobiografie. L’arte di raccontarsi» di Matteo Ranghetti e Simone Grazioli.

In cartellone attrici e attori che si alterneranno per interpretare, attraverso la lettura, diversi modi di intendere la memoria. Tornano anche i musicisti (tra i quali c’è anche Piergiorgio Cinelli) e si confermano le importanti partnership con la Rassegna della Microeditoria e l’associazione culturale L'Impronta (rappresentata da Festa) e la collaborazione con Fondazione Cogeme (rappresentata da Facchetti).

Con "L’Impronta", per esempio, sarà riproposta la formula delle passeggiate storico-letterarie che nelle scorse edizioni hanno riscosso grande interesse.

La prima, il 28 settembre, si terrà nel territorio del Comune di Rudiano e sarà dedicata alla affascinante figura di Giovanni Paneroni. Curata da Paolo Festa, la passeggiata vedrà la partecipazione dell’Associazione don Mario Vesconi, di Ilaria Mirani di ArteConNoi e le letture a cura del gruppo di lettrici e di lettori volontari rudianesi GeniLettori.

Il secondo appuntamento con le passeggiate storico-letterarie si svolgerà sul territorio di Chiari sabato 5 ottobre e sarà dedicato alla figura di Agostino Turla. Anche questa volta l’evento è curato da Festa, con la guida di Claudio Baroni e le letture dell’associazione Librellule.

Entrambe le passeggiate si inseriscono nel progetto Mappa Letteraria, una modalità per accostarsi ai libri a partire dai luoghi che li hanno nutriti, certo uno strumento per viaggi letterari ma anche per guardare da un’angolatura diversa i testi e i luoghi stessi.

Sarà in collaborazione con "L'Impronta" anche la serata del 5 settembre a Roccafranca, con l’autore Franco Visconti che presenterà la sua raccolta di poesie in dialetto bresciano "Le tiritere del tananai".

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, tornerà anche quest’anno "Più vedi… più leggi!" la "raccolta punti" di "Un libro, per piacere!" ovvero, un timbro per ogni serata partecipata: con dieci timbri si avrà diritto ad un libro in regalo, con 15 timbri si riceverà una speciale selezione di titoli curata dai bibliotecari. Una piccola sfida per coinvolgere il pubblico nel più bel gioco: leggere e ascoltare storie. Attiva, da quest’anno, anche una newsletter per restare sempre informati!