Premiati gli studenti meritevoli a Seniga

Il futuro è dei giovani, ne è convinta l’Amministrazione che con grande soddisfazione ha consegnato le borse di studio agli studenti meritevoli.

Borse di studio

Questo pomeriggio, nell’autorevole cornice della sala Consiliare, il sindaco Elena Ferrari, l’assessore alla Pubblica Istruzione Letizia Papa e la consigliera Lucia Galasi hanno accolto gli studenti meritevoli del paese. Accompagnati dalle loro famiglie, a turno per evitare il rischio di assembramento, i ragazzi hanno ricevuto ognuno il proprio premio: diploma e assegno. Una cerimonia dai toni semplici, in perfetta linea con le restrizioni sanitarie vigenti, che però ha lasciato ugualmente spazio alle emozioni, sia i giovani alunni che i loro genitori non hanno nascosto soddisfazione e gioia. “Consegnarvi questi premi ci emoziona: siete il futuro del nostro paese, crediamo in voi e nelle vostre capacità”, ha dichiarato Papa.

Concorso natalizio

La cerimonia delle borse di studio è stata l’occasione per consegnare anche i premi ai vincitori del concorso per i migliori addobbi natalizi. Per tutto il mese di dicembre una giuria ha valutato gli alberi e gli addobbi degli oltre 20 partecipanti. L’iniziativa ha riscosso un notevole successo, gli abitanti l’hanno trovata simpatica e divertente, quello che serviva per risollevare le sorti di un Natale povero di eventi. Sul gradino più alto del podio sono saliti Michela Bertoni, per le luminarie più belle, e Mauro Lorenzon, per l’albero meglio addobbato, entrambi hanno portato a casa un cesto ricco di prodotti e regali, tutti generosamente offerti dai commercianti locali.