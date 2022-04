festa della liberazione

Il programma di commemorazioni coinvolgerà tutte le frazioni del paese.

In occasione della Festa della Liberazione, l’Anpi sezione Enrico Turla di Provaglio ha organizzato diversi appuntamenti per fare memoria in collaborazione con il Comune, gli Alpini, l’associazione Combattenti e gli Artiglieri di Provaglio, Provezze e Fantecolo.

L'Anpi di Provaglio si prepara per il 25 Aprile

Si comincia il 23 aprile alle 11 con il Percorso della Memoria con le classi terze delle medie. Il 25 aprile, invece, a Provaglio appuntamento alle 9 con la Messa al cimitero, per poi trasferirsi in Municipio. Alle 10 ci sarà il corteo per le vie del paese con la deposizione delle corone di alloro e il discorso commemorativo di Francesco Raucci, componente delegato Anpi provinciale, al Monumento ai Caduti.

A Provezze Messa alle 10.30 in parrocchiale e alle 11 corteo, discorsi e deposizione delle corone. A Fantecolo commemorazione alla 9 alla chiesetta degli Alpini.