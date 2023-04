L'Aereonautica militare compie 100 anni

Dal 28 marzo sono iniziate le celebrazioni per il centenario dell'Aereonautica militare, le sezioni di Quinzano e Dello hanno partecipato.

Una mostra celebrativa

E' stata inaugurata oggi presso il teatro comunale Oriana Fallaci di Quinzano la mostra celebrativa per l'anniversario dell'Arma Aereonautica italiana, fortemente voluta dalle Associazioni Arma Aereonautica sezioni di Quinzano d'Oglio e sezione di Dello, con il patrocinio del Comune.

Due giorni dedicati all'aereonautica

La mostra ha una esposizione curata fin nei minimi particolari realizzata in modo che i visitatori entrando possano immediatamente farsi un'idea dell'evoluzione tecnologica dell'Arma, non mancano installazioni dedicate alle Frecce tricolori, orgoglio nazionale, divise, modellini, fotografie e molto altro. Di particolare pregio e importanza le sezioni dedicate agli eroi di guerra Tiziano Montinaro e Angelo Bertoletti. Soddisfatti i due presidenti delle rispettive sezioniQuinzano, e, Dello, che hanno visto in questa mostra celebrativa una bella occasione per far conoscere le loro realtà associative. "La nostra associazione è molto attenta al territorio - ha spiegato il segretario della sezione di Quinzano- per noi sono molto importanti le attività di volontariato al servizio della nostra comunità". Pensiero condiviso anche dal vicesindacoche ha avuto l'onore di tagliare il nastro per l'inaugurazione ufficiale.

La mostra è visitabile per tutto il week end dell'1 e 2 aprile, sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, domenica dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 19, presso il teatro comunale Oriana Fallaci. L'ingresso è libero e tutta la cittadinanza è invitata a cogliere questa bella occasione sia per conoscere meglio l'Aereonautica militare italiana, ma anche le due associazioni sempre presenti sul territorio.