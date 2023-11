Il Castello di Quinzano rivive tra storia e leggenda

Il G.a.f.o. si è superato: ha portato i quinzanesi indietro nel tempo a spasso per le vie dell'antico abitato.

Il Castello di Quinzano tra storia e leggenda

Storia, leggenda, ma soprattutto tanta fatica per quest'ultima impresa del Gruppo archeologico fiume Oglio che hanno voluto presentare al pubblico il frutto di un importante lavoro: la ricostruzione dell'antico castello di Quinzano. L'idea che ha portato a questa avventura è nata osservando antichi affreschi presenti in case private e locali luoghi di culto: con il piglio tipico degli storici gli appassionati volontari del Gafo hanno iniziato a "scavare": cercare sempre più vedute, cercare riscontri nelle antiche cronache e dove non è arrivata la storia è arrivata la fantasia. Questo lavoro infatti non ha la pretesa di essere una fedele riproduzione storica, sempre molto difficile soprattutto quando una struttura è completamente rasata al suolo e di questa non rimangono che immagini o racconti, che per quanto fedeli non possono dirsi esaustivi, ma di mostre un'avventura straordinaria. Insieme al castello, realizzato con mattoncini in argilla dell'Oglio cotti al forno, sui muri scorrono tutte le fasi della sua lavorazione e quelle della ricerca sulla quale si basa il modellino.

La mostra

Un Castello tra storia e leggenda sarà visitabile fino a domenica 26 novembre, nei giorni di mercoledì dalle 9 alle 12, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. L'ingresso è completamente gratuito e si possono sempre trovare i volontari del G.a.f.o. pronti a spiegare e contagiare i presenti con la loro grande passione per la storia.