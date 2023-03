I restauratori raccontano la loro arte

I restauratori dei teleri del Tiepolo hanno incontrato il pubblico e raccontato la loro arte suscitando una grande curiosità e interesse.

Tiepolo scomposto: rassegna letteraria

Il direttore artistico Pietro Arrigoni lo aveva promesso: "Non racconteremo le solite cose, non faremo esposizioni canoniche, ma ci immergeremo in ogni sfaccettatura che l'arte sa proporre". Detto fatto: la rassegna letteraria di giovedì 30 marzo, svolta all'ora dell'aperitivo in piazza della Libertà, ha visto i protagonisti dei restauri dei teleri del Tiepolo raccontare la loro professione mostrando quelli che erano gli strumenti antichi dei pittori, i colori, i pennelli, le tele, per l'occasione è stata riprodotta un piccola bottega che ha riempito di fascino tutti i presenti.

Paola Guerra e Monica Abeni dello Studio di restauro di Brescia e Antonio Zaccaria dello Studio di restauro di Bergamo sono gli autori del restauro de La caduta della manna e Il sacrificio di Melchisedech custodite da più di 280 anni nella basilica di San Lorenzo a Verolanuova hanno raccontato aneddoti, curiosità rendendo la serata partecipata e viva, tanto che il pubblico non ha potuto fare a meno di avvicinarsi alla loro <<bottega>> e toccare con mano gli strumenti del mestiere.

Il festival continua

Domenica 2 aprile, l’evento organizzato è invece di tutt’altro genere. Il momento sarà dedicato all’arte culinaria con lo Showcooking dello chef bresciano Andrea Mainardi. L’appuntamento è in Piazza della Libertà alle ore 11. Popolare protagonista di trasmissioni televisive di successo, lo chef stellato Mainardi incanterà gli occhi e il palato del pubblico di Verolanuova con ricette di altissimo livello. Sarà proposto un menù ispirato e un live dinamico, innovativo e frizzante. Nel pomeriggio alle 17, all’interno della Mostra Multisensoriale nella Chiesa della Disciplina, tornerà anche la performance speciale di Giulia Gaudenzi, dal titolo «Nel silenzio resto. Tessiture di corpo e posture del Tiepolo», l’unico dei tre appuntamenti ad ingresso limitato, per cui è necessaria una prenotazione (https://www.visitverolanuova.it/evento/performance-di-giulia-gaudenzi-aprile/).