Elezioni Chiari, è ufficiale: ha vinto Gabriele Zotti

È terminato lo spoglio delle elezioni comunali di Chiari, per le quali ieri e oggi si è votato il secondo turno di ballottaggio. Ma in città già a urne aperte erano cominciati i festeggiamenti, tra i sostenitori del neosindaco Gabriele Zotti, esponente del Centrodestra. In netto vantaggio sul candidato civico Domenico Codoni (Chiari Virtuosa e Chiari Capitale), Zotti inaugura così una netta svolta politica per la Città delle Quadre.

Centrodestra vince a Chiari

Le due coalizioni, dopo il primo turno, si erano cristallizzate così: da una parte Gabriele Zotti e il suo Centrodestra (con Fratelli d’Italia, Lega, Chiari Tricolore e Civica con Zotti) che ha incassato l’appoggio di Siamo Chiari, la civica di Roberto Goffi. Nello schieramento opposto Domenico Codoni (Chiari Virtuosa e Chiari Capitale), senza l'appoggio di alcuna delle altre liste in corsa due settimane fa.

Al secondo turno si stanno contando, prevedibilmente, moltissime schede bianche e nulle, ma fin dai primi momenti dello spoglio è stato abbastanza chiaro che Zotti fosso in vantaggio.

Il primo discorso di Zotti sindaco

L'affluenza alle urne: a Chiari il dato migliore della Lombardia

Importante anche l'affluenza alle urne registrata in città, tra le più alte in Lombardia. Alle 15 di oggi, quando si sono chiuse le operazioni di voto, aveva votato il 56,15% degli aventi diritto: un dato in netto calo rispetto al 68,77% dell'ultima rilevazione del Primo turno, ma anche significativamente più alto degli altri Comuni al voto in questa seconda tornata. Nel video, i festeggiamenti in piazza a Chiari dopo l'arrivo del neosindaco Gabriele Zotti. Tanta commozione, cori, applausi e abbracci tra i sostenitori del Centrodestra, per una vittoria attesa da 10 anni.

Zotti ha vinto con 4.016 voti, pari al 52,30% delle preferenze, mentre Codoni ha collezionato 3.650 (47,61%). 68 sono, invece, le schede bianche e 252 (3.15%) quelle nulle (diverse dedicate a Marco Salogni che per un pelo non è passato al ballottaggio). Al secondo turno hanno votato 7.995 (56.15%) degli aventi diritto (14.238).

A Romano di Lombardia vince il Centrodestra

Intanto, nella vicina Romano di Lombardia - anche qui si andava al Ballottaggio tra il centrodestra dell'ex presidente della provincia di Bergamo Gianfranco Gafforelli e la candidata del centrosinistra Paola Suardi - ha vinto il primo, consegnando la città al centrodestra dopo dieci anni di centrosinistra targato Sebastian Nicoli.