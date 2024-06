Dopo il clamoroso pareggio, a Chiari sarà ballottaggio tra Zotti e Codoni

Al ballottaggio con Gabriele Zotti ci andrà Domenico Codoni. La parità dei voti è stata certificata dopo il controllo dei verbali. Passa il candidato con più preferenze di lista.

A Chiari sarà ballottaggio tra Zotti e Codoni

Sarà ballottaggio tra Gabriele Zotti e Domenico Codoni. Tra loro due, dopo la chiamata alle urne del 22 e 23 giugno, sarà scelto il nuovo sindaco di Chiari. Il risultato è stato reso noto solo nel pomeriggio di martedì 11 giugno dopo l’intervento della Commissione elettorale chiamata a verificare la parità di voti tra i candidati Marco Salogni e Domenico Codoni.

Quanto accaduto a Chiari è davvero clamoroso. Lunedì sera, al termine delle lunghissime operazioni di scrutinio, due avversari si sono trovati con lo stesso numero di voti 2.727. Non è stato dunque possibile capire subito chi dei due avrebbe sfidato il candidato unico del Centrodestra, Gabriele Zotti (Fratelli d’Italia, Lega, Civica con Zotti e Chiari Tricolori) che ha portato a casa 3.283.

La partita è stata agguerritissima fin da subito: Domenico Codoni (Chiari Virtuosa e Chiari Capitale, fondata dall’ex primo cittadino Massimo Vizzardi) e Marco Salogni (con il Comitato Civico Marco Salogni sindaco, Pd e Patto per Chiari Green) si sono dati battaglia fino all’ultimo voto. Eppure, al termine dei conteggi al seggio 7, quello che ha impiegato più tempo, non si è potuto esultare. Quella emersa è stata la parità.

L'intervento della Commissione elettorale

Così si sono aperti nuovi scenari: dopo l’intervento della Commissione elettorale, in caso di uguaglianza di voti, la vittoria andrebbe al candidato con più voti a sostegno delle liste e, se anche in questo caso ci fosse parità, a quello più anziano. A conti fatti, Codoni. E così è stato.

I verbali sono stati ricontrollati, i conti tornano. Salogni e Codoni hanno portato a casa entrambi 2.727 voti. Chiari Virtuosa e Chiari Capitale, però, hanno collezionato 35 preferenze in più rispetto al Comitato Civico Marco Salogni, Pd e Patto per Chiari Green. Al ballottaggio, dunque, è andato Codoni.

I risultati completi

Sono rimasti esclusi dal ballottaggio gli altri due candidati in corsa: Roberto Goffi e la sua Siamo Chiari hanno avuto 371 mentre Alessandro Gozzini e Chiari al Centro 405. I voti della cittadinanza si sono dunque suddivisi nettamente su tre candidati. Per conoscere il nuovo sindaco di Chiari, però, bisognerà attendere. Si voterà nuovamente il 23 giugno e il 24 mattina. Nel pomeriggio inizierà lo scrutinio e per sera verrà eletto il primo cittadino.

Gli eventuali accordi

La campagna elettorale non è stata semplice e di certo non sono mancate le "gomitate". Al momento, infatti, sembra molto difficile un'alleanza, almeno tra Codoni e Salogni (per ricompattare anche parte della maggioranza uscente). Ma non è detta l'ultima parola. Bisognerà capire anche il ruolo che giocheranno Goffi e Gozzini.