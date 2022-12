Buona "la seconda" per i Mercatini di Natale di Acqualunga, a Borgo San Giacomo: nonostante il maltempo l'iniziativa organizzata dal Consiglio di Frazione e da Noi oratorio che sta regalando ai cittadini un momento di comunione, arte e socialità per vivere al meglio lo spirtito delle festività.

Organizzato per il secondo anno consecutivo, l'evento è in corso in piazza sfidando la pioggia del week end. Oltre 50 gli espositori che hanno risposto presente e che hanno decorato il cuore della frazione con le loro bancarelle colorate, dagli esercenti ai produttori locali agli artisti del paese, i quali hanno esposto i propri quadri. Ad animare la giornata saranno anche i clown, i burattini di Mangiafuoco ed è atteso anche l'arrivo di Babbo Natale, che distribuirà doni a tutti i bambini,

Non manca nemmeno la musica degli zampognari, dei pastorelli della banda di Borgo San Giacomo, sempre presenti per arricchire l'atmosfera del Natale, e i Madonnari con le loro ultime creazioni: sono in fase di ultimazione, infatti, due opere che rappresentano Santa Maria Maddalena, il dono che il consiglio di frazione farà alla comunita.