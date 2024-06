Padernello: aperto il primo parcheggio a pagamento

Ci sono novità nella piccola frazione di Padernello che con il traffico automobilistico ha un rapporto un po' spinoso.

Un parcheggio a pagamento

Da domenica scorsa (2 giugno) sono attive le colonnine che consentono la sosta solo a pagamento nel parcheggio che si trova a nord della piccola frazione. Il parcheggio è già conosciuto, è quello che si incontra arrivando da San Paolo, si trova vicino al ristorante La Bianca, ha due accessi (da entrambe le parti si può entrare e uscire) e sarà possibile lasciare la macchina in sosta pagando un euro per l’intera giornata. La prima mezz’ora è gratuita, nel caso qualcuno debba solo fare manovra o giusto una brevissima sosta. Entrando nel parcheggio la telecamera registrerà la targa della vettura, quindi si dovrà inserire un euro nelle apposite colonnine e digitare la targa del proprio veicolo, in questo modo, quando si uscirà dal parcheggio, la telecamera controllerà che sia avvenuto il pagamento. Tutto molto semplice. Naturalmente i residenti di Padernello, i dipendenti dei ristoranti e i volontari della Fondazione Castello di Padernello possono parcheggiare gratuitamente. I proventi del parcheggio serviranno per la manutenzione dello stesso: curare gli alberi, il manto stradale, l’illuminazione, rendere cioè il parcheggio un luogo decoroso e sicuro.