Castello di Padernello, sequestrata una porzione di area monumentale.

Sequestrata una porzione di area monumentale al Castello di Padernello

Sono stati i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Brescia, su disposizione del Gip del Tribunale di Brescia a sequestrare un terreno di circa mille metri quadrati parte dell'area monumentale del Castello di Padernello, il complesso fortificato nel comune di Borgo San Giacomo risalente al quindicesimo secolo.

L'ipotesi, secondo gli inquirenti, è che in prossimità dell'area denominata "lama del castello" un tempo usata come riserva di caccia da parte della casata nobile dei Martinengo, sarebbero state riportate circa 950 tonnellate di materiali inerti con il fine di realizzare un parcheggio, il tutto in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione della Soprintendenza.

Il perché dei sigilli

L’apposizione dei sigilli si è resa necessaria alla luce del fatto che il gestore dell’area, le cui eventuali responsabilità penali dovranno essere valutate in sede processuale alla luce del principio della presunzione d’innocenza, oltre ad essere sprovvisto dei necessari titoli abilitativi per la realizzazione dell’opera, non si sarebbe ancora attivato al fine di ripristinare lo stato dei luoghi nonostante i provvedimenti nel frattempo emanati in tal senso dalle autorità preposte.

