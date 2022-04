Autismo: Palazzo Francesconi domani si illuminerà di blu

Anche quest’anno il Comune di Provaglio d’Iseo risponde all’appello lanciato dall’associazione americana Autism Speaks e domani sera per qualche ora illuminerà di blu Palazzo Francesconi, sede municipale.

Autismo: Palazzo Francesconi si illuminerà di blu

"Light it up blue" è il nome della campagna associata in tutto il mondo alla Giornata Mondiale dell'Autismo sancita dalle Nazioni Unite con la Risoluzione ONU 62/139 del 18 dicembre 2007, con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica circa il disturbo che riguarda una quota sempre maggiore della popolazione e per stimolare l’impegno al miglioramento dei servizi e alla promozione della ricerca.

Dal 2016 il fondo Autisminsieme, in collaborazione con diverse realtà del territorio, realizza progetti e molte attività a favore di minori con diagnosi di autismo e promuove la conoscenza dei problemi correlati a questo grave disturbo.

“A nome dell’Amministrazione Comunale e di Autisminsieme invito i cittadini di Provaglio d’Iseo ad accendere nelle proprie case una luce blu in segno di solidarietà con le famiglie che ogni giorno devono fare i conti con questo problema”, ha commentato Lino Albertelli, assessore ai Servizi sociali.