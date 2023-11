West Nile, un caso a Roccafranca: anziano ricoverato in ospedale

Un altro caso di West Nile è stato registrato nella Bassa Bresciana, questa a volta a Roccafranca. Il paziente, un uomo ultraottantenne, è attualmente ricoverato in ospedale nel reparto di Rianimazione: le sue condizioni, seppur nella gravità della situazione, sono stabili e sembrerebbe rispondere alle terapie. Nel frattempo il sindaco Marco Franzelli ha diramato un avviso per informare i cittadini, invitandoli a mantenere la calma e a seguire le linee guida delle autorità locale in caso insorgessero i sintomi. Il primo cittadino ha diramato anche un'ordinanza.

West Nile, un caso a Roccafranca: un anziano ricoverato in ospedale

Stando alle prime informazioni il paziente, un anziano, è ricoverato in ospedale dallo scorso giovedì, il 26 ottobre. Solo oggi è arrivata l'ufficialità: si tratta di West Nile, un caso che si aggiunge ai numerosi registrati nel bresciano negli ultimi due mesi. Il primo caso, un decesso, era stato a Cigole a fine agosto, mentre due settimane fa l'allarme era scattato anche a Cazzago, nel quartiere di Barco.

Ora l'allerta parte da Roccafranca, dove l'Amministrazione ha invitato i cittadini alla massima calma e a adottare le giuste precauzioni come utilizzare repellenti per zanzare quando si esce all'aperto, chiudere le zanzariere o le finestre durante le ore di massima attività delle zanzare ed eliminare qualsiasi sito di nidificazione, in particolare l'acqua stagnante. Nel frattempo il Comune ha già provveduto a disinfestare le zone frequentate dall'aziano, mentre lunedì, con il bel tempo, le operazioni si allargheranno sul territorio.