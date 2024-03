Le Penne nere hanno tagliato il nastro tricolore, la loro nuova sede è operativa. Attesa finita, dopo diversi mesi di sacrifici, timori e fatiche gli Alpini di Roccafranca, lo scorso sabato, hanno finalmente aperto le porte della loro «casa» ad amici, colleghi e Amministrazione.

Le Penne nere inaugurano la rinnovata sede

Dopo un’intensa operazione di riqualificazione, resa possibile attraverso il sostegno economico di Regione Lombardia, la sede è stata rimessa a nuovo, ed ora è pronta a ospitare attività ed incontri in sicurezza.

«Ora sì che siamo pronti a rimetterci al lavoro, siamo pronti a riprendere le nostre attività ma stavolta con una marcia in più, molto più forti di prima - ha spiegato il presidente del gruppo Ivan Gazzara - Vedervi in così tanti, qui oggi alla nostra inaugurazione, mi fa quasi commuovere: per cui grazie a voi amici per esserci sempre vicino, grazie alle penne del coro San Giorgio di Orzinuovi per aver accolto il nostro invito di riscaldare l’atmosfera con le loro voci, grazie all’Amministrazione comunale per averci supportato in questa “pazza” scelta, ma soprattutto grazie al Consigliere regionale Floriano Massardi che ha creduto in noi e ci ha permesso di ridare vita a queste mura».

L’intervento, finanziato per intero dalla Regione, ha permesso di efficientare lo stabile dal punto di vista energetico, con il totale rifacimento del tetto e degli infissi, la messa in sicurezza degli impianti elettrici e delle tubature, ma soprattutto la trasformazione dello spazio a portata di chiunque, con la realizzazione di rampe all’ingresso delle porte, spazi ampi di passaggio e servizi igienici accessibili anche da persone diversamente abili «in modo tale da non escludere nessuno dai nostri ambienti e attività».

Le belle notizie non sono però ancora finite, infatti gli Alpini hanno deciso di offrire la loro struttura, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 18, a tutti gli anziani del paese, per farli divertire, chiacchierare e vivere momenti di aggregazione sociale. Inoltre tutte le famiglie che vorranno usufruire delle stanze per organizzare feste di compleanno per bambini o eventi, non dovranno far altro che chiedere.