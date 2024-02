Cascine bresciane: furti di trattori per oltre 100mila euro in soli 15 giorni.

Un 2024 partito male con una serie di furti di trattori nelle cascine bresciane. I ladri, in particolare, hanno privilegiato come raggio d'azione la zona ovest della provincia nei comuni di Chiari, Roccafranca e Castelcovati rubando in soli 15 giorni, complice anche la nebbia, tre mezzi agricoli per un valore superiore ai 100.000 euro.

“La collaborazione con le forze dell’ordine è strategica – spiega Laura Facchetti Presidente di Coldiretti Brescia – si tratta di una problematica che Coldiretti denuncia da tempo e che sta mettendo a rischio l’attività degli agricoltori, fondamentale per il territorio anche perché, con l’arrivo della primavera inizieranno a pieno ritmo i lavori nei campi e aumenterà il rischio per i macchinari più importanti”.

Cascine bresciane nel mirino

Senza sistemi di sicurezza o di blocco a bordo – conclude l'Osservatorio Agromafie di Coldiretti - i ladri salgono direttamente sul mezzo e spariscono alla guida del trattore, altrimenti la macchina agricola viene agganciata e trainata lontano oppure direttamente caricata sui camion e fatta sparire. Ai trattori viene modificato il numero di telaio, sono reimmatricolati e caricati su tir generalmente destinati ai mercati dell'Est europeo o imbarcati su traghetti con destinazione Russia, Africa o Medio Oriente. In altri casi i mezzi vengono smantellati ed i pezzi sono venduti come ricambi un po' ovunque, anche in Italia.

In evidenza un'immagine d'archivio.