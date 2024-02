Massetti di Confartigianato dona a Papa Francesco un calice liturgico

Il presidente di Confartigianato Eugenio Massetti, di Roccafranca, questa mattina ha incontrato Papa Francesco in Vaticano.

Massetti di Confartigianato dal Papa

Stamane (sabato 10 febbraio) Papa Francesco ha ricevuto in udienza gli artigiani di Confartigianato. L’incontro, che si è svolto nell’Aula Paolo VI in Vaticano, ha visto la partecipazione di oltre 6mila imprenditori e rappresentanti del Sistema Confederale, con le loro famiglie, provenienti da tutta Italia. Il Papa si è rivolto a Confartigianato con parole profonde: “Gli artigiani continuano l’opera creatrice di Dio. Le macchine replicano, voi inventate. Le vostre attività valorizzano l’ingegno e la creatività umana”. “Le vostre mani, i vostri occhi, i vostri piedi siano segno di un’umanità creativa e generosa. E il vostro cuore – ha concluso il Santo Padre – sia sempre appassionato della bellezza”.

In dono un calice liturgico

Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale era presente con un nutrito gruppo di oltre un centinaio tra dirigenti, associati, artigiani e loro familiari. Durante la mattinata il presidente Eugenio Massetti ha consegnato in dono al Santo Padre un calice liturgico, pezzo unico, opera artistica realizzata dal maestro orafo bresciano Carlo Buccio Carlo Buccio (presidente del direttivo di mestiere orafi di Confartigianato Brescia) e dal suo laboratorio “L’Arte dell’Oro” di Brescia. Il calice liturgico rappresenta il Cristo Redentore che sorregge la Coppa e, nello stesso tempo, abbraccia l’esterno del manufatto, abbracciando simbolicamente quindi tutti noi.

Una testimonianza e un gesto simbolico: «Siamo particolarmente grati delle parole del Santo Padre che ci ha rivolto e che rafforzano e sostengono l’impegno a utilizzare l’intelligenza artigiana per contribuire a costruire un modello di sviluppo sostenibile e a misura d’uomo. Nel lavoro artigiano l’uomo si esprime e racconta se stesso, mettendoci intelligenza e amore. Una situazione che vale per tutti, ma che trova piena applicazione proprio nell’artigianato – sottolinea il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti. Un mestiere fatto con amore, cura, professionalità e perfezione, che entra e si fonde con la materia, si plasma con le mani come ogni oggetto unico può esserlo, come questo calice. L’udienza con il Santo Padre è stata per noi una preziosa occasione per sottolineare l’adesione del valore artigiano espresso dalle imprese con la loro creatività e la loro passione, ai valori cristiani del lavoro e della solidarietà».