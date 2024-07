Scende dall'auto e le ruba la borsa, anziana scippata fuori casa: è successo a inizio luglio, a Roccafranca.

Scende dall'auto e le ruba la borsa, anziana scippata fuori casa

L'episodio è avvenuto attorno alle 10.30, in via Donizzetti, appena fuori dall'abitazione dell'anziana. La donna, di circa 87 anni, era appena rincasata in bicicletta: aveva appoggiato la due ruote ed era intenta ad aprire il cancello, quando una macchina si è fermata a poca distanza. Dal lato del passeggero è sceso un uomo (di "media età", come riferito agli inquirenti), che si è avvicinato alla donna e ha cercato di strapparle la borsa di mano. Colta alla sprovvista, la donna ha cominciato a urlare contro i soggetto, cercando in tutti i modi di non mollare la presa e di dissuadere il malvimente, che alla fine ha avuto la meglio. Tra uno strattone e l'altro, l'anziana è anche caduta a terra, procurandosi alcuni lividi: ha avuto però la prontezza di riagire, rialzandosi e afferrando il bidone della raccolta differenziata per tirarlo contro l'automobile, che nel frattempo è ripartita.

I soccorsi e la denuncia

A chiamare il 112 è stata la vittima stessa, che ha subito allertato anche i figli. Sul posto, oltre ai famigliari e al sindaco Marco Franzelli, sono arrivati anche i carabinieri di Rudiano, che hanno subito raccolto la testimonianza e la denuncia dell'anziana, poi trasportata al pronto soccorso dall'ambulanza per alcuni accertamenti. Le indagini sono in corso, gli inquirenti stanno mettendo al vaglio le immagini della videosorveglianza comunale per rintracciare il veicolo e identificare il soggetto e il complice al volante, fuggiti con un magro bottino: nella borsa, oltre ai documenti e alle carte (prontamente bloccate), c'erano solo 150 euro.